Escocia: le amputaron un pie cuando tenía un año y a los 9 escaló tres montañas en menos de 24 horas
Albie-Junior Thomas usa una prótesis desde que era bebé. Junto a su papá completó uno de los desafíos de montaña más exigentes del Reino Unido.
Cuando tenía 15 meses, a Albie-Junior Thomas le amputaron el pie izquierdo. Todavía no había cumplido dos años cuando aprendió a caminar con una prótesis y, mucho antes de llegar a la adolescencia, ya había conseguido algo que supone un enorme esfuerzo incluso para montañistas experimentados. A los cuatro, subió el Yr Wyddfa —también conocido como Snowdon—, el pico más alto de Gales, y se convirtió en el amputado más joven en coronarlo. A los cinco escaló las montañas de Ben Nevis, en Escocia, y a los seis el Scafell Pike, en Inglaterra.
Actualmente, el chico galés tiene 9 años y completó junto a su papá, Daniel Thomas, el Three Peaks Challenge, un desafío que consiste en subir las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de 24 horas. Padre e hijo terminaron el recorrido en 22 horas y 30 minutos.
La ruta implica cerca de 37 kilómetros a pie y más de 3.000 metros de desnivel acumulado. El tiempo total incluye los traslados en auto entre cada cumbre, lo que convierte la logística en un factor tan determinante como la resistencia física.
Para completarla dentro del tiempo límite, padre e hijo trabajaron durante cuatro meses en resistencia, fuerza y adaptación a los distintos terrenos de cada montaña. El desafío supone condiciones cambiantes: el Ben Nevis, en los Altos de Escocia, exige preparación para el frío y la niebla; el Scafell Pike, en el Distrito de los Lagos inglés, presenta terreno rocoso e irregular; y el Yr Wyddfa, en el noroeste de Gales, combina pendientes empinadas con tramos expuestos al viento.
La historia tuvo ahora un capítulo inesperado. La hazaña llegó hasta Kate Middleton, que este año también completó el mismo desafío, y Albie-Junior recibió una invitación para conocerla en el Castillo de Windsor. Allí pudo sentarse con la princesa de Gales y contarle personalmente cómo había conseguido llegar a las tres cumbres.
El encuentro se produjo después de que Daniel decidiera escribirle a Kate para contarle la historia de su hijo. Creyó que podía interesarle especialmente porque ella había atravesado la misma prueba meses antes. Tiempo después, recibió el llamado que no esperaba: estaban invitados a Windsor.
El siguiente objetivo es el Kilimanjaro y los Juegos Paralímpicos
El récord aguarda verificación oficial para figurar en los registros formales, pero la trayectoria del niño ya genera atención internacional. Su próxima meta declarada son los Juegos Paralímpicos. “No puedo encontrar su límite todavía”, reconoció Daniel en declaraciones al mismo medio.
En paralelo, padre e hijo planifican su siguiente expedición: el Kilimanjaro, en Tanzania, la cumbre más alta de África, que se eleva a 5.895 metros sobre el nivel del mar. Una nueva marca en el horizonte para quien aprendió a caminar con prótesis antes de cumplir dos años.
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