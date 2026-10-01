Escocia: le amputaron un pie cuando tenía un año y a los 9 escaló tres montañas en menos de 24 horas

El encuentro se produjo después de que Daniel decidiera escribirle a Kate para contarle la historia de su hijo. Creyó que podía interesarle especialmente porque ella había atravesado la misma prueba meses antes. Tiempo después, recibió el llamado que no esperaba: estaban invitados a Windsor.

Durante cuatro meses, padre e hijo entrenaron para poder completar el recorrido dentro del límite de 24 horas. Foto: X/ThreeGalesna.

El siguiente objetivo es el Kilimanjaro y los Juegos Paralímpicos

El récord aguarda verificación oficial para figurar en los registros formales, pero la trayectoria del niño ya genera atención internacional. Su próxima meta declarada son los Juegos Paralímpicos. “No puedo encontrar su límite todavía”, reconoció Daniel en declaraciones al mismo medio.

En paralelo, padre e hijo planifican su siguiente expedición: el Kilimanjaro, en Tanzania, la cumbre más alta de África, que se eleva a 5.895 metros sobre el nivel del mar. Una nueva marca en el horizonte para quien aprendió a caminar con prótesis antes de cumplir dos años.