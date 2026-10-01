Crece la tensión por Malvinas: Londres convocó a la embajadora argentina en el Reino Unido

De esta manera, sigue escalando la tensión diplomática entre ambas naciones por las islas del atlántico sur luego de que Javier Milei emprendiera su inesperada cruzada malvinera. Como se sabe, el lunes último inició un arbitraje internacional contra la administración británica por la explotación petrolífera en aguas del mar Argentino.

Como se sabe, el Presidente había anunciado que, en caso de que el gobierno británico no cumpla con el requerimiento dentro de las dos semanas otorgadas, solicitará a un tribunal internacional la aplicación de medidas provisionales para resguardar sus derechos soberanos.

Milei subrayó que busca detener "el saqueo ilegal" de recursos argentinos en el archipiélago administrado por el Reino Unido desde su ocupación ilegal en 1833, año desde el cual la Argentina viene reclamando por su soberanía.

La Cancillería argentina envió hasta el momento alrededor de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, e inició unos 60 procedimientos administrativos y presentó en tribunales argentinos al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras —de capitales británicos, israelíes y canadienses— y sus directivos.