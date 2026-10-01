Flydubai suspendió todos sus vuelos desde y hacia Israel tras el atentado frustrado por los pasajeros

Flydubai, la línea aérea de origen emiratí, anunció este jueces que suspenderá temporalmente todos sus vuelos con origen y destino a Israel tras el "altercado" entre el piloto y copiloto que obligó a que una de las aeronaves de la compañía aterrizase de emergencia en Arabia Saudita. Mientras avanza la investigación por el incidente de seguridad que puso en peligro la vida de todos los pasajeros, el gobierno israelí lo calificó de intento de atentado terrorista.