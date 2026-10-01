Flydubai suspendió todos sus vuelos desde y hacia Israel tras el atentado frustrado por los pasajeros
La línea aérea suspendió las conexiones con Israel hasta tanto concluya la investigación sobre el incidente de seguridad que se vivió en uno de sus aviones.
Flydubai, la línea aérea de origen emiratí, anunció este jueces que suspenderá temporalmente todos sus vuelos con origen y destino a Israel tras el "altercado" entre el piloto y copiloto que obligó a que una de las aeronaves de la compañía aterrizase de emergencia en Arabia Saudita. Mientras avanza la investigación por el incidente de seguridad que puso en peligro la vida de todos los pasajeros, el gobierno israelí lo calificó de intento de atentado terrorista.
"Tras el incidente ocurrido el 30 de septiembre con el vuelo FZ 1073, y en coordinación con las autoridades competentes, los vuelos de Flydubai con origen y destino en Israel quedarán suspendidos mientras continúa la investigación", informó la aerolínea. Esta suspensión temporal "permitirá a las autoridades competentes continuar su trabajo y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente", agregó.
La empresa se mostró comprometida "con la investigación en curso y con el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red". "Mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información", concluye la nota.
En un anterior comunicado, la aerolínea confirmó que se produjo "un altercado en la cabina de mando" de un avión y pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezca el incidente. También indicó que tanto el piloto como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital en Arabia Saudita.
La embajada india en Riad confirmó que el piloto indio, identificado como Smit Machchhar, se encuentra "estable". Hasta ahora, sin embargo, se desconoce el destino y el estado del copiloto, quien aparentemente habría comenzado el altercado que se produjo en la cabina de la aeronave.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró en un video divulgado por su oficina que el objetivo del atacante era "estrellar el avión con sus ocupantes", una hipótesis repetida por el ministro de Defensa, Israel Katz, que incluso lo ha calificado de intento de "ataque terrorista yihadista".
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