España: avistan un pez diablo negro por primera vez en la historia

El pez diablo negro es un depredador “legendario” que habita normalmente a unos 2000 metros de profundidad en mares tropicales y subtropicales. Tiene un aspecto oscuro y es reconocido por su apéndice dorsal, el cual contiene miles de bacterias bioluminiscentes que utiliza como cebo para atraer a sus presas.

pez diablo negro

La bióloga marina Laia Valor explicó que se encontraron con el pez en la superficie cuando regresaban al puerto luego de una expedición: "Uno de los tripulantes empezó a gritar diciendo que estábamos ante un animal casi mitológico", confesó.

Según informó, el pez diablo negro era un adulto y se encontraba herido, lo que explicaría sus motivos para emerger hasta la superficie del mar: la experta sugirió que podrían deberse a factores como enfermedades, corrientes ascendentes o la huida de un depredador.

pez diablo negro

Si bien existen registros de haber encontrado ejemplares muertos, nunca se registró uno con vida, por lo que el hallazgo resulta histórico y se presenta como una oportunidad única para estudiar al pez en su entorno natural.

Laia Valor reveló que el pez finalmente murió y fue trasladado al Museo de la Naturaleza y Arqueología (Muna) de Santa Cruz de Tenerife.

“No tenemos nada claro, pero no es normal. Es un avistamiento muy puntual y esporádico. No podemos decir que no pasa nunca, aunque si pasase a mayor escala estos avistamientos ocurrirían más veces, pero sí podemos decir que podría ser la primera vez que se le graba así”, comentó la bióloga.