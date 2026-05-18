Dura baja en España: la figura que se lesionó y se perderá el Mundial 2026

El anuncio de la lista: El seleccionador Luis de la Fuente tiene programado entregar la nómina definitiva de 26 convocados este próximo lunes 25 de mayo.

El debut de La Roja: España pondrá en marcha su sueño mundialista el 15 de junio en Atlanta, enfrentando a Cabo Verde por la primera jornada de la fase de grupos.

Una baja de peso para el esquema de Luis De la Fuente

La ausencia de Fermín significa un hueco enorme en la estructura futbolística y anímica de la Selección de España. El volante venía de ser una de las grandes revelaciones y banderas del recambio ibérico, habiendo formado parte del plantel campeón de la Eurocopa 2024 y, fundamentalmente, siendo la máxima figura y goleador (con 6 gritos, incluyendo un doblete en la final ante Francia) en los Juegos Olímpicos de París. Ahora, el cuerpo técnico de La Roja deberá buscar variantes a contrarreloj para intentar disimular la pérdida de una de sus cartas con más dinámica y gol de cara al debut en suelo norteamericano.