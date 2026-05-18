Dura baja en España: la figura que se lesionó y se perderá el Mundial 2026
El jugador sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y deberá pasar por el quirófano a tres semanas del certamen internacional.
La Selección de España recibió un durísimo revés a las puertas del arranque del Mundial 2026. Tras encenderse las alarmas en el vestuario del Barcelona, los estudios médicos arrojaron el peor diagnóstico para Fermín López: una fractura ósea que requerirá cirugía inmediata y que tacha de manera definitiva su nombre para la cita mundialista de este año.
"El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico", sentenció el comunicado oficial que el club catalán publicó en sus redes sociales. Si bien la institución no especificó las semanas de parate, este tipo de lesiones demanda un piso mínimo de dos meses de recuperación, lo que destruye cualquier ilusión matemática.
El joven mediocampista se retiró con molestias en el entretiempo del choque frente al Real Betis. Lo que inicialmente se especulaba que podía ser un fuerte traumatismo terminó confirmándose este lunes como una de las lesiones más traicioneras para el futbolista.
La noticia llega en el momento más inoportuno del calendario:
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El anuncio de la lista: El seleccionador Luis de la Fuente tiene programado entregar la nómina definitiva de 26 convocados este próximo lunes 25 de mayo.
El debut de La Roja: España pondrá en marcha su sueño mundialista el 15 de junio en Atlanta, enfrentando a Cabo Verde por la primera jornada de la fase de grupos.
Una baja de peso para el esquema de Luis De la Fuente
La ausencia de Fermín significa un hueco enorme en la estructura futbolística y anímica de la Selección de España. El volante venía de ser una de las grandes revelaciones y banderas del recambio ibérico, habiendo formado parte del plantel campeón de la Eurocopa 2024 y, fundamentalmente, siendo la máxima figura y goleador (con 6 gritos, incluyendo un doblete en la final ante Francia) en los Juegos Olímpicos de París. Ahora, el cuerpo técnico de La Roja deberá buscar variantes a contrarreloj para intentar disimular la pérdida de una de sus cartas con más dinámica y gol de cara al debut en suelo norteamericano.
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