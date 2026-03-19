España: echaron a una telemarketer que hizo 1.500 llamadas en dos meses, pero no concretó ni una venta

En este tipo de sanciones, el encuadre importa ya que no se trató de un recorte ni de una reestructuración, sino de una ruptura por incumplimientos graves.

Siguiendo esa línea, el caso sumó, además, acusaciones sobre el uso del tiempo de trabajo y de los recursos de la empresa. Se mencionó que la trabajadora habría utilizado el ordenador laboral para actividades personales, como realizar cursos online o compras en plataformas y comercios, entre ellos Amazon y Carrefour, en horario de trabajo.

Qué se discutió en el juicio y por qué el recurso no prosperó

En su planteo, la trabajadora cuestionó que la empresa no habría probado una disminución voluntaria y continuada del rendimiento, que no existía comparación objetiva con otros vendedores y que no habría sido informada del control informático aplicado. Esos fueron ejes del recurso.

El tribunal sostuvo que la sentencia previa había valorado correctamente las pruebas y consideró probado que existió una falta de productividad prolongada que la trabajadora no logró rebatir de forma convincente.

Además, entendió que también se acreditaron incumplimientos esenciales del puesto, vinculados a asistencia, puntualidad y uso adecuado de los medios informáticos.

La Sala también remarcó que no había elementos que indicaran una “tolerancia” previa de la empresa frente a las conductas cuestionadas. Ese punto suele ser decisivo, ya que si una práctica se consiente durante mucho tiempo, una sanción posterior puede quedar debilitada. En este caso, el tribunal no vio ese escenario.