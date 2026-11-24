Una periodista fue sancionada por criticar a la derecha en España: "Yo no regateo con la libertad de prensa"
Silvia Intxaurrondo hizo su descargo en cámara tras presentar sus alegatos por el sumario que le abrieron a raíz de sus preguntas contra la extrema derecha.
La periodista Silvia Intxaurrondo reaccionó esta semana a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de España imponerle una multa de hasta 1.000 euros por las preguntas que formuló durante su programa a raíz de una entrevista al líder del partido ultraderecha Vox, Santiago Abascal.
Abascal fue invitado el lunes pasado al programa de televisión "La Revuelta", que se emite por la señal pública RTVE, en la recta final hacia las elecciones del 29 de noviembre en las que intentará ganarle el control del Gobierno a Pedro Sánchez.
Pero tras la emisión del programa la conductora de "La Hora de La 1", también por RTVE, tuvo mucho para decir y hablar con sus interlocutores en cámara.
"La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido abrirme un expediente sancionador por formular tres preguntas en este programa. Son estas tres: uno, ¿debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública? Dos, ¿puede Radiotelevisión Española (RTVE) ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales de la igualdad? Tres: ¿dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?", resumió la presentadora.
Al aire en el programa "La cena de los idiotas", la periodista de 47 años describió los argumentos de la JEC tras la denuncia de Vox, que cayó casi de inmediato tras la emisión del lunes.
"Quiero que escuchen lo que dice la propia JEC en su resolución, se lo voy a leer textualmente: 'En el presente caso las manifestaciones denunciadas se produjeron en el espacio de análisis y tertulia de 'La Hora de La 1', y no en su bloque estrictamente informativo. Es cierto que la presentadora formuló sus intervenciones en forma de preguntas y reflexiones y permitió a los colaboradores expresar posiciones discrepantes incluidas aquellas que defendían la presencia en la televisión pública de todas las formaciones políticas legalmente constituidas'", expresó.
"Lo reconoce la propia Junta. Hice preguntas, abrí un debate y permití que se defendieran posiciones contrarias, y aún así la JEC me abre un expediente sancionador", convino la presentadora.
La sanción del JEC le llegó el mismo lunes tras una votación del JEC con siete miembros a favor y cinco en contra, informó el diario El País, de España.
Intxaurrondo enfrenta una multa de entre 100 y 1.000 euros, "pero atención: si yo pago voluntariamente me la rebajan, y si además reconozco mi responsabilidad me la rebajan todavía más. ¿A qué viene este regateo?¿La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago?", ironizó.
"¿Cómo voy a reconocer yo mi responsabiliad si en mis alegaciones ante la JEC dejé escrito en negrita lo siguiente: 'creo que los discursos xenófobos, machistas y homófobos no tienen cabida en la televisión pública como discursos legitimados o normalizados, y creo que tampoco deberían encontrar amparo ni promoción en ninguna institución democrática'", relató.
"Pues sigo haciendo preguntas", señaló la periodista antes de notar que "ha sido la propia Junta Electoral Central la que ha interpretado que cuando hablaba de la extrema derecha me refería a Vox".
"Recibo este expediente de la JEC con orgullo y con honor. Yo no voy a renunciar a mis preguntas, y voy a recurrir hasta agotar todas las instancias judiciales", anunció.
"Porque yo, a diferencia de otros, sí me niego a regatear con la libertad de prensa. El periodismo no consiste únicamente en entregar un micrófono, consiste en hacer preguntas y abrir debates", cerró la presentadora.
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