"Quiero que escuchen lo que dice la propia JEC en su resolución, se lo voy a leer textualmente: 'En el presente caso las manifestaciones denunciadas se produjeron en el espacio de análisis y tertulia de 'La Hora de La 1', y no en su bloque estrictamente informativo. Es cierto que la presentadora formuló sus intervenciones en forma de preguntas y reflexiones y permitió a los colaboradores expresar posiciones discrepantes incluidas aquellas que defendían la presencia en la televisión pública de todas las formaciones políticas legalmente constituidas'", expresó.

"Lo reconoce la propia Junta. Hice preguntas, abrí un debate y permití que se defendieran posiciones contrarias, y aún así la JEC me abre un expediente sancionador", convino la presentadora.

La sanción del JEC le llegó el mismo lunes tras una votación del JEC con siete miembros a favor y cinco en contra, informó el diario El País, de España.

Intxaurrondo enfrenta una multa de entre 100 y 1.000 euros, "pero atención: si yo pago voluntariamente me la rebajan, y si además reconozco mi responsabilidad me la rebajan todavía más. ¿A qué viene este regateo?¿La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago?", ironizó.

"¿Cómo voy a reconocer yo mi responsabiliad si en mis alegaciones ante la JEC dejé escrito en negrita lo siguiente: 'creo que los discursos xenófobos, machistas y homófobos no tienen cabida en la televisión pública como discursos legitimados o normalizados, y creo que tampoco deberían encontrar amparo ni promoción en ninguna institución democrática'", relató.

"Pues sigo haciendo preguntas", señaló la periodista antes de notar que "ha sido la propia Junta Electoral Central la que ha interpretado que cuando hablaba de la extrema derecha me refería a Vox".

"Recibo este expediente de la JEC con orgullo y con honor. Yo no voy a renunciar a mis preguntas, y voy a recurrir hasta agotar todas las instancias judiciales", anunció.

"Porque yo, a diferencia de otros, sí me niego a regatear con la libertad de prensa. El periodismo no consiste únicamente en entregar un micrófono, consiste en hacer preguntas y abrir debates", cerró la presentadora.