Israel anunció una "amplia ola de ataques" a Irán: "Bases de lanzamiento y sistemas de defensa"

Esta nueva amenaza llevó a miles de civiles a huir de la zona mientras que también se retiraron de allí los efectivos que el Ejército regular libanés tenía apostados para controlar la zona. De acuerdo con las autoridades libanesas más de 58 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares. Todo hace pensar que el número es mucho mayor y que estos balances se limitan al censo de los refugios gubernamentales.

Israel ataques iran

“Las fuerzas de la División 91 están operando en la zona sur del Líbano y controlando varios puntos como parte del concepto de reforzar la defensa del frente”, informó el ejército israelí tras una jornada de nuevos bombardeos en Líbano que dejó una cuarentena de víctimas fatales. En tanto la fuerza aérea israelí siguió con sus bombardeos a posiciones más avanzadas.

También bombardeó los alrededores del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera.

Por su parte, el Hezbollah disparó tres cohetes contra las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa.

El Ejército israelí informó además que en la madrugada de este miércoles lanzó una nueva ofensiva de gran escala contra Irán.