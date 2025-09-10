Estados Unidos deportó a 16 argentinos: llegarán a Ezeiza en un avión alquilado por Washington

El trayecto contempla dos escalas intermedias: una en Bogotá, capital de Colombia, y otra en el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, Brasil. En esta última ciudad la detención se extenderá unas dos horas, según el sitio especializado Aeroin, que viene siguiendo de cerca este tipo de movimientos. El arribo a Minas Gerais está previsto para las 19:30 de este miércoles, con despegue a las 21:30 rumbo a Buenos Aires, lo que derivaría en la llegada a Ezeiza ya entrada la madrugada del jueves. No obstante, los especialistas advierten que los horarios podrían modificarse a último momento.