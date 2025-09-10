Estados Unidos deportó a 16 argentinos: llegarán a Ezeiza en un avión alquilado por Washington
Son 16 compatriotas expulsados bajo el endurecimiento migratorio de Donald Trump.
En las próximas horas, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza será escenario de un hecho inédito: llegará el primer vuelo de deportación organizado exclusivamente para ciudadanos argentinos desde los Estados Unidos. Se trata de 16 compatriotas que fueron expulsados en el marco de la política migratoria más estricta que Donald Trump volvió a impulsar desde su regreso a la Casa Blanca. La aeronave se espera en la madrugada del jueves.
Según trascendió, el traslado se realiza en un Boeing 767-300 perteneciente a la firma Omni Air International, con capacidad para 247 personas. La compañía suele ser contratada por Washington para este tipo de operativos, que se mantienen bajo un alto nivel de reserva. El despegue se concretó el miércoles, aunque no se difundió de qué aeropuerto estadounidense partió el vuelo que transporta a los argentinos.
El trayecto contempla dos escalas intermedias: una en Bogotá, capital de Colombia, y otra en el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, Brasil. En esta última ciudad la detención se extenderá unas dos horas, según el sitio especializado Aeroin, que viene siguiendo de cerca este tipo de movimientos. El arribo a Minas Gerais está previsto para las 19:30 de este miércoles, con despegue a las 21:30 rumbo a Buenos Aires, lo que derivaría en la llegada a Ezeiza ya entrada la madrugada del jueves. No obstante, los especialistas advierten que los horarios podrían modificarse a último momento.
El investigador Ricardo Morgan, reconocido por su trabajo de documentación del tráfico aéreo en Confins, detalló que entre comienzos de 2025 y la semana pasada se contabilizaron más de 1.900 deportaciones de brasileños desde Estados Unidos en 21 vuelos que aterrizaron en Belo Horizonte o Fortaleza. Esto marca un promedio de casi un vuelo por semana destinado exclusivamente a ese país, lo que da dimensión del alcance de las medidas de expulsión aplicadas por la administración republicana.
Hasta este momento, los argentinos que eran deportados desde Estados Unidos retornaban en vuelos comerciales comunes, siempre bajo custodia de personal de seguridad norteamericano. Lo que ocurrirá en las próximas horas marca un punto de quiebre: será el primer procedimiento en el que arriben en un avión especialmente destinado para deportaciones, un operativo que desnuda la firmeza del programa migratorio de Trump.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario