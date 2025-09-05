El Pentágono acusó a Venezuela de "provocar" a un buque de guerra con aviones militares
El Departamento de Defensa denunció una maniobra “altamente provocadora” y lanzó una fuerte advertencia a Nicolás Maduro.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó el jueves por la noche que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales. Describieron la maniobra como “altamente provocadora” y lanzaron una fuerte advertencia contra Nicolás Maduro.
“Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo”, indicó un comunicado del Pentágono compartido en sus redes sociales.
Según el escrito, las fuerzas armadas venezolanas buscaron de esta forma interferir en las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo que realizó Estados Unidos en los últimos días.
“El cartel que dirige Venezuela está avisado de no continuar con sus esfuerzos para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antidrogas y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos”, continúa el mensaje.
El Departamento de Defensa no dio detalles sobre qué tipo de aviones venezolanos sobrevolaron sus buques, así como tampoco precisaron qué tipo de embarcación estadounidense fue hostigada.
Por el contrario, la cadena CBS News indicó que se trató de dos cazas F-16 venezolanos que sobrevolaron las inmediaciones del destructor USS Jason Dunham, un buque de misiles guiados, según habrían detallado funcionarios del Pentágono a ese medio.
Así fue el ataque de Estados Unidos a una lancha venezolana
Estados Unidos montó una operación en el Caribe tras acusar al Nicolás Maduro de liderar la organización terrorista y narcocriminal Cártel de los Soles. El despliegue incluye navíos de guerra y varios aviones de combate F-35 que permanecen en un aeródromo de Puerto Rico, según detalló la agencia Reuters.
Este incidente con aviones venezolanos ocurre días después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos destruyeran una embarcación perteneciente la banda criminal Tren de Aragua en aguas del Caribe, en un operativo en el que se incautó una gran cantidad de drogas y que dejó a 11 "narcoterroristas" muertos.
"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido", señaló Trump el martes desde el Despacho Oval y aseguró que las drogas provienen de Venezuela.
