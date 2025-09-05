El Pentágono acusó a Venezuela de "provocar" a un buque de guerra con aviones militares

El Departamento de Defensa no dio detalles sobre qué tipo de aviones venezolanos sobrevolaron sus buques, así como tampoco precisaron qué tipo de embarcación estadounidense fue hostigada.

Por el contrario, la cadena CBS News indicó que se trató de dos cazas F-16 venezolanos que sobrevolaron las inmediaciones del destructor USS Jason Dunham, un buque de misiles guiados, según habrían detallado funcionarios del Pentágono a ese medio.

Así fue el ataque de Estados Unidos a una lancha venezolana

ataque estados unidos

Estados Unidos montó una operación en el Caribe tras acusar al Nicolás Maduro de liderar la organización terrorista y narcocriminal Cártel de los Soles. El despliegue incluye navíos de guerra y varios aviones de combate F-35 que permanecen en un aeródromo de Puerto Rico, según detalló la agencia Reuters.

Este incidente con aviones venezolanos ocurre días después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos destruyeran una embarcación perteneciente la banda criminal Tren de Aragua en aguas del Caribe, en un operativo en el que se incautó una gran cantidad de drogas y que dejó a 11 "narcoterroristas" muertos.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido", señaló Trump el martes desde el Despacho Oval y aseguró que las drogas provienen de Venezuela.