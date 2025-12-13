Nuevo tiroteo en Estados Unidos: al menos dos muertos y ocho heridos en campus universitario de Rhode Island
Donald Trump confirmó que un tirador fue detenido tras el ataque en la Universidad de Brown. Dos personas perdieron la vida mientras hay ocho heridos de gravedad.
Al menos dos personas murieron, mientras que otras ocho resultaron heridas de gravedad en un nuevo tiroteo que conmociona a Estados Unidos y tuvo lugar este sábado en el campus de la Universidad de Brown, en Providence, en el estado de Rhode Island, cerca de Boston.
"Lamentamos mucho informar que hemos confirmado la muerte de dos víctimas del tiroteo en el edificio de ingeniería Barus & Holley. Hay ocho víctimas más en estado crítico, pero estable, en el hospital. Se mantiene la orden de confinamiento", comunicó la universidad en una publicación en su cuenta en la red social X.
De acuerdo con las primeras informaciones, el incidente ocurrió específicamente en el edificio de ingeniería Barus & Holley. A pesar de los esfuerzos de emergencia, dos víctimas perdieron la vida, mientras que los ocho heridos permanecen en el hospital, con un cuadro clínico “crítico, pero estable”.
Fue la Policía de Providence la que había notificado la presencia de un "tirador activo", así como "múltiples disparos en la zona de la Universidad de Brown".
"Investigación activa. Por favor, busque refugio y evite la zona hasta nueva orden", advirtió la Policía de Providence en la misma red social. A su vez, la institución educativa había llamado a vecinos a "cerrar puertas, silenciar teléfonos y ocultarse hasta nueva orden".
Minutos más tarde fue anunciada la detención de un sospechoso. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la aprehensión
"Me han informado sobre el tiroteo que tuvo lugar en la Universidad Brown, en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos. El sospechoso está detenido. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!", anunció Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.
Hasta el momento, las autoridades no identificaron el móvil que impulsó al agresor a realizar el ataque.
