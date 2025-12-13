Nuevo tiroteo en Estados Unidos: al menos dos muertos y ocho heridos en campus universitario de Rhode Island

Minutos más tarde fue anunciada la detención de un sospechoso. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la aprehensión

"Me han informado sobre el tiroteo que tuvo lugar en la Universidad Brown, en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos. El sospechoso está detenido. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!", anunció Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

Hasta el momento, las autoridades no identificaron el móvil que impulsó al agresor a realizar el ataque.