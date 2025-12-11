Estados Unidos se prepara para incautar más petroleros frente a las costas de Venezuela

La tensión entre Washington y Caracas volvió a escalar luego de que Estados Unidos confirmara la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, una maniobra que la administración de Donald Trump presentó como parte de una ofensiva contra barcos que transportan crudo sancionado. El propio mandatario afirmó que se trataba de “un buque muy grande, el mayor jamás incautado”, y deslizó que “están pasando otras cosas”, sugiriendo que nuevas acciones ya están en preparación.