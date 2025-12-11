Estados Unidos se prepara para incautar más petroleros frente a las costas de Venezuela
Tras la primera confiscación, Washington endurece su estrategia contra Caracas y apunta a nuevas operaciones marítimas.
La tensión entre Washington y Caracas volvió a escalar luego de que Estados Unidos confirmara la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, una maniobra que la administración de Donald Trump presentó como parte de una ofensiva contra barcos que transportan crudo sancionado. El propio mandatario afirmó que se trataba de “un buque muy grande, el mayor jamás incautado”, y deslizó que “están pasando otras cosas”, sugiriendo que nuevas acciones ya están en preparación.
Diversos reportes internacionales dieron cuenta de que el barco interceptado —identificado como Skipper en publicaciones de la prensa estadounidense— forma parte de la llamada flota en las sombras, utilizada para mover petróleo venezolano hacia destinos como China o hacia puertos donde se triangulan cargas para evitar sanciones. Según fuentes marítimas, al menos un operador suspendió viajes programados tras conocerse la confiscación por temor a nuevos operativos.
En paralelo, el gobierno norteamericano ya estaría evaluando la incautación de otros petroleros que figuran en listas de embarcaciones sancionadas desde 2022, reforzando la presencia de guardacostas y personal militar en el sur del Caribe para vigilar sus movimientos. El buque retenido será trasladado a un puerto estadounidense para proceder con la confiscación del crudo bajo la legislación norteamericana.
Caracas reaccionó con dureza. Según informó Al Jazeera, el gobierno venezolano denunció el hecho como un acto de “piratería internacional” y acusó a Washington de apropiarse de recursos estratégicos bajo argumentos que consideran “fabricados”, como la presunta lucha contra redes ilegales o contra operaciones financiadas por Irán.
La posibilidad de que Estados Unidos avance con nuevas incautaciones deja al borde de la incertidumbre a buena parte del transporte marítimo vinculado al petróleo venezolano, especialmente a los buques que operan sin bandera clara, con transpondedores apagados o con itinerarios opacos.
Más allá del impacto económico directo, esta escalada abre un nuevo capítulo de tensión geopolítica que podría alterar rutas comerciales, presionar sobre los precios internacionales del crudo y profundizar la confrontación entre ambos gobiernos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario