Estados Unidos difundió un nuevo video con ataques a presuntas "narcolanchas" en el Pacífico
Las fuerzas estadounidenses atacaron tres embarcaciones en el marco del operativo “Lanza del Sur”, al asegurar que estaban ligadas al narcotráfico, aunque no presentaron pruebas.
El ejército de Estados Unidos confirmó en las últimas horas una nueva serie de ataques en el océano Pacífico oriental que dejó un saldo de ocho personas muertas, luego de que fueran alcanzadas tres embarcaciones que, según Washington, estaban vinculadas al contrabando de drogas y armas. El hecho ocurrió cerca de las costas de Colombia y se encuadra dentro del operativo denominado 'Lanza del Sur', una iniciativa militar que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, apunta a reforzar el control sobre rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales. Pese a la gravedad del episodio, desde el Gobierno estadounidense no se difundieron pruebas concretas que respalden las acusaciones contra los ocupantes de los botes atacados.
Según detalló el Comando Sur de Estados Unidos, la ofensiva se desarrolló durante la noche de este lunes y estuvo dirigida contra tres embarcaciones que se desplazaban por zonas consideradas estratégicas para el narcotráfico internacional. En una publicación realizada en su cuenta oficial de X, el organismo militar informó que “durante los ataques fueron abatidos ocho tripulantes” y acompañó el comunicado con un video del operativo, que habría sido ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. En las imágenes difundidas se observan tres botes distintos flotando en el agua, instantes antes de ser impactados y explotar tras los ataques.
Desde la inteligencia militar estadounidense señalaron que las embarcaciones “se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento”, aunque no se aportaron elementos que permitan verificar de manera independiente esas afirmaciones. En ese sentido, la oficina de la Fuerza de Tarea remarcó que esta intervención forma parte de la operación 'Lanza del Sur', cuyo objetivo central es interrumpir el flujo de narcóticos y, al mismo tiempo, neutralizar amenazas terroristas que, según sostienen, utilizan corredores marítimos para desarrollar actividades ilícitas en la región.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario