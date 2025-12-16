Estados Unidos difundió un nuevo video con ataques a presuntas "narcolanchas" en el Pacífico

El ejército de Estados Unidos confirmó en las últimas horas una nueva serie de ataques en el océano Pacífico oriental que dejó un saldo de ocho personas muertas, luego de que fueran alcanzadas tres embarcaciones que, según Washington, estaban vinculadas al contrabando de drogas y armas. El hecho ocurrió cerca de las costas de Colombia y se encuadra dentro del operativo denominado 'Lanza del Sur', una iniciativa militar que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, apunta a reforzar el control sobre rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales. Pese a la gravedad del episodio, desde el Gobierno estadounidense no se difundieron pruebas concretas que respalden las acusaciones contra los ocupantes de los botes atacados.