Estados Unidos destruyó el mausoleo donde se guardaban los restos de Hugo Chávez

Ataque mausoleo de Chávez en Venezuela



Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo

El presidente Donald Trump dijo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa están a bordo del buque militar USS Iwo Jima rumbo a Nueva York y dijo que siguió toda la operación "en directo desde su club privado de Mar-a-Lago. “Fue un show televisivo”, agregó y afirmó que a Maduro y Celia Flores "los sacaron en cuestión de segundos" .

Sobre Maduro y su esposa, que fueron imputados por narcoterrorismo, confirmó que "se dirigen a Nueva York".

"Los helicópteros los sacaron de allí, y volaron en helicóptero en un agradable vuelo; estoy seguro de que les encantó. Pero han matado a mucha gente, recuérdenlo", dijo en una entrevista con el canal Fox News.

Trump dijo que vio la compleja captura del mandatario venezolano en tiempo real desde una sala en Mar-a-Lago junto a varios generales . "Me dijeron militares de verdad que no hay otro país en la Tierra que pueda llevar a cabo una maniobra así", celebró Trump. "Si hubieras visto lo que pasó, quiero decir, lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión".

"Si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad, la violencia, utilizan ese término. Es que fue algo increíble, un trabajo increíble el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así", añadió Trump sobre la operación, que según CBS fue realizada por las tropas de élite Delta Force.

"Vimos todos los detalles. Estábamos rodeados de mucha gente, incluidos generales, y ellos sabían todo lo que estaba pasando. Y fue muy complejo, extremadamente complejo", dijo Trump.

El presidente de EE.UU dijo que los soldados "irrumpieron y entraron en lugares que no eran realmente accesibles, rompieron puertas de acero que se habían colocado allí precisamente por este motivo, y los sacaron en cuestión de segundos. Nunca había visto nada igual", continuó Trump.