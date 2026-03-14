Estados Unidos difundió un video con el presunto ataque a la isla de Kharg en Irán

El presidente Donald Trump afirmó que la infraestructura petrolera fue excluida del ataque “por decencia”, aunque advirtió que un posible bloqueo al libre paso por el estrecho de Ormuz podría motivar nuevos bombardeos a ese sector. Fuentes estadounidenses aseguraron que la operación representó uno de los ataques más intensos en la región en décadas y dejó a las fuerzas iraníes sin capacidad de defensa en la isla.

Por su parte, el régimen de Irán reconoció la magnitud de la ofensiva, pero sostuvo que los sistemas defensivos fueron reactivados en menos de una hora y que la actividad de las empresas petroleras de Kharg continuó con normalidad. El gobernador adjunto de la provincia de Bushehr, Ehsan Jahaniyan, declaró que la vida cotidiana y las operaciones comerciales en la isla “transcurren con normalidad”.

La isla de Kharg funciona como el principal centro logístico para las exportaciones de petróleo iraní, con instalaciones capaces de recibir grandes superpetroleros y almacenar enormes volúmenes de crudo. Analistas internacionales alertan que cualquier daño a la terminal, o una interrupción prolongada en Kharg, podría provocar represalias inmediatas y desestabilizar el flujo global de hidrocarburos. Tanto Estados Unidos como Israel habían evitado golpear directamenta la isla hasta ahora, debido al impacto potencial en la seguridad energética de la región.

La ofensiva estadounidense revive el debate sobre la vulnerabilidad de este enclave estratégico. Su importancia radica tanto en su función logística como en su papel histórico para la economía iraní desde la expansión petrolera de la segunda mitad del siglo XX.

La combinación de geografía costera, que ofrece acceso operativo para grandes cargueros, y el volumen gestionado por la isla de Kharg, refuerza su posición como eje del comercio energético de Irán y punto neurálgico en la rivalidad geoestratégica del golfo Pérsico.