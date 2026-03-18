Estados Unidos e Israel atacaron el yacimiento de gas más grande del mundo ubicado en Irán

Trump junto a Netanyahu

El ataque apuntó al corazón de la economía energética iraní. South Pars es la mayor reserva de gas conocida en el mundo y provee alrededor del 70% del gas natural doméstico de Irán, un recurso crítico tanto para el consumo interno como para la generación eléctrica del país.

Así, la televisión estatal iraní publicó una lista de lo que denominó “blancos legítimos”, entre ellos instalaciones petroleras y gasíferas de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y afirmó que “serán golpeados en las próximas horas”. Irán acusa a las monarquías del Golfo de permitir a las fuerzas estadounidenses utilizar su territorio y espacio aéreo para los ataques.

El campo, ubicado en el Golfo Pérsico frente a las costas de la provincia de Bushehr, es compartido con Qatar —una de las principales potencias exportadoras de gas natural licuado del mundo—, aunque ambos países desarrollan sus respectivas porciones de forma independiente.

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Irán lleva desarrollando su lado del yacimiento desde finales de la década de 1990, con inversiones multimillonarias en plataformas, refinerías y redes de gasoductos que alimentan tanto el mercado local como las exportaciones regionales.

Un ataque sostenido sobre esa infraestructura tendría consecuencias de largo alcance. La interrupción del suministro de gas podría paralizar sectores industriales enteros dentro de Irán, afectar la calefacción de millones de hogares y reducir drásticamente la capacidad del país de generar electricidad, en un momento en que ya enfrenta las presiones económicas de un conflicto bélico en curso.

A nivel global, cualquier daño significativo a la producción del campo agregaría tensión adicional a unos mercados energéticos ya sacudidos por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, a través del cual transita una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial.