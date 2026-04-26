La "premonición" de la vocera de Donald Trump antes del ataque: "Va a haber disparos"

Más tarde, las autoridades identificaron al individuo como Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo del estado de California. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho y sus posibles motivaciones, mientras crece el impacto por la llamativa coincidencia con las declaraciones previas de la vocera.

Durante el operativo de respuesta, un integrante del Servicio Secreto resultó herido de bala, aunque logró recuperarse y ya se encuentra fuera de peligro. De acuerdo con fuentes oficiales, el impacto no tuvo consecuencias mayores gracias a la protección de su chaleco antibalas.

En cuanto al atacante, no sufrió heridas de arma de fuego. Sin embargo, fue derivado a un centro de salud para ser evaluado por profesionales antes de quedar bajo custodia. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales ni civiles con lesiones de gravedad.