La "premonición" de la vocera de Donald Trump antes del ataque: "Va a haber disparos"
Una declaración previa al evento cobró un significado inesperado luego del operativo de seguridad que obligó a evacuar al presidente de Estados Unidos.
Un episodio de extrema tensión sacudió la tradicional cena de corresponsales en Estados Unidos, cuando un tiroteo obligó a evacuar de urgencia al presidente Donald Trump. El hecho estuvo rodeado por una coincidencia que no pasó desapercibida: poco antes del incidente, la vocera de la Casa Blanca había hecho una declaración que, con el correr de las horas, cobró un sentido inesperado.
En la antesala del evento, Karoline Leavitt participó de una entrevista televisiva en la que buscó anticipar el tono del discurso presidencial. En ese contexto, lanzó una frase que generó repercusión tras lo sucedido: “El discurso de esta noche será un clásico de Donald Trump. Va a ser divertido y va a haber disparos esta noche en la sala”, dijo, en alusión al estilo confrontativo del mandatario.
Lo que inicialmente parecía una metáfora vinculada al clima político tomó otro significado cuando, ya iniciada la gala, se registró una situación de peligro. Una persona armada logró ingresar al hotel donde se desarrollaba la cena, lo que activó de inmediato un operativo de seguridad.
Frente al riesgo, agentes del Servicio Secreto retiraron rápidamente al presidente y a su entorno, mientras se desplegaba un protocolo para controlar la situación. El sospechoso fue reducido y detenido en el lugar, evitando consecuencias mayores.
Más tarde, las autoridades identificaron al individuo como Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo del estado de California. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho y sus posibles motivaciones, mientras crece el impacto por la llamativa coincidencia con las declaraciones previas de la vocera.
Durante el operativo de respuesta, un integrante del Servicio Secreto resultó herido de bala, aunque logró recuperarse y ya se encuentra fuera de peligro. De acuerdo con fuentes oficiales, el impacto no tuvo consecuencias mayores gracias a la protección de su chaleco antibalas.
En cuanto al atacante, no sufrió heridas de arma de fuego. Sin embargo, fue derivado a un centro de salud para ser evaluado por profesionales antes de quedar bajo custodia. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales ni civiles con lesiones de gravedad.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario