Medetomidina, la droga veterinaria que agrava la crisis de opioides en Estados Unidos

medetomidina

El impacto ya es visible en varias ciudades. En Filadelfia, por ejemplo, los ingresos a salas de emergencia vinculados al consumo de esta sustancia pasaron de 2.787 en todo 2023 a 7.252 solo en los primeros nueve meses de 2025. También se detectó su presencia en estados como Florida, Missouri, Colorado y Ohio, lo que evidencia una expansión rápida y preocupante.

La medetomidina se produce principalmente en China y puede adquirirse a bajo costo a través de plataformas en línea, lo que facilita su distribución. Ante este escenario, especialistas y organismos de seguridad reclaman reforzar los controles internacionales y adaptar los protocolos médicos para enfrentar una sustancia que profundiza aún más la crisis de opioides que desde hace años golpea a Estados Unidos.