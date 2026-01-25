Estados Unidos bajo hielo: la tormenta ártica ya deja nueve muertos y un apagón masivo

"El hielo en las rutas es una trampa mortal; la noche que viene será tanto o más peligrosa que la anterior", señaló Watson.

Apagón masivo en Estados Unidos por la ola de frío

El reporte del sitio Poweroutage.us revela una cifra alarmante: 1.018.447 usuarios permanecen sin electricidad. La acumulación de hielo en los cables y la caída de árboles sobre los transformadores han dejado a oscuras a comunidades enteras, en momentos donde la calefacción eléctrica es vital para la supervivencia.

Tennessee: Lidera el ranking de cortes con 306.000 hogares afectados.

Lidera el ranking de cortes con 306.000 hogares afectados. Mississippi: Reporta 175.000 usuarios sin energía.

Reporta 175.000 usuarios sin energía. Louisiana: Suma 145.000 familias a oscuras.

Las autoridades federales han desplegado centros de calentamiento masivos, pero el acceso a los mismos se ve dificultado por el estado de las carreteras. Con las cuadrillas de operarios trabajando al límite de sus capacidades físicas, se estima que el restablecimiento total del servicio en las zonas rurales podría demorar varios días, aumentando el riesgo de hipotermia para miles de residentes.