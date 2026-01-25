Ola de liberaciones en Venezuela: 80 nuevos presos políticos recuperan la libertad
La ONG Foro Penal confirmó que las excarcelaciones se realizaron en diversos puntos del país bajo el proceso de revisión de causas impulsado por el Gobierno de Delcy Rodríguez.
El escenario político en Venezuela sumó este domingo un capítulo clave en materia de derechos humanos, ya la ONG Foro Penal informó que, en las últimas horas, al menos 80 personas que permanecían detenidas por motivos políticos fueron excarceladas.
Los operativos se dan en cumplimiento del anuncio realizado el pasado 8 de enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre una revisión masiva de expedientes judiciales.
El director de la organización, Alfredo Romero, señaló que los equipos de defensa se encuentran en "fase de verificación" en todo el territorio nacional, ya que se espera que la cifra continúe subiendo durante la jornada.
Entre las liberaciones más destacadas se encuentra la de Kenny Tejeda Jiménez, abogado voluntario del Foro Penal que había sido arrestado en agosto de 2024 en Carabobo bajo cargos de "terrorismo".
Del mismo modo, también recuperó su libertad el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, cuya condena de 15 años de prisión fue anulada recientemente por una corte de apelaciones, según confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
A pesar del avance en las liberaciones, existe una marcada disparidad entre los datos del Gobierno y los de las organizaciones independientes. Mientras el oficialismo asegura haber otorgado la libertad a 626 personas, las entidades civiles mantienen un recuento más conservador debido a la rigurosidad de su proceso de verificación.
La gran mayoría de los detenidos beneficiados por esta medida habían sido capturados durante la crisis social y política que siguió a las elecciones de julio de 2024.
En este sentido, organizaciones internacionales de derechos humanos siguen con atención este proceso, advirtiendo que, si bien las excarcelaciones son un paso positivo, muchos de los liberados continúan sujetos a medidas restrictivas o procesos judiciales abiertos por cargos de incitación al odio y asociación para delinquir.
