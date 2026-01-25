Ola de liberaciones en Venezuela: 80 nuevos presos políticos recuperan la libertad

A pesar del avance en las liberaciones, existe una marcada disparidad entre los datos del Gobierno y los de las organizaciones independientes. Mientras el oficialismo asegura haber otorgado la libertad a 626 personas, las entidades civiles mantienen un recuento más conservador debido a la rigurosidad de su proceso de verificación.

La gran mayoría de los detenidos beneficiados por esta medida habían sido capturados durante la crisis social y política que siguió a las elecciones de julio de 2024.

En este sentido, organizaciones internacionales de derechos humanos siguen con atención este proceso, advirtiendo que, si bien las excarcelaciones son un paso positivo, muchos de los liberados continúan sujetos a medidas restrictivas o procesos judiciales abiertos por cargos de incitación al odio y asociación para delinquir.