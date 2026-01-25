Tormenta polar en Estados Unidos: dos hombres murieron por hipotermia en Luisiana

Los gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre la llegada del mal tiempo declarando emergencias o instando a la ciudadanía a quedarse en casa.

En un mensaje en la red social X, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a los residentes que el Departamento de Transporte estatal estaba tratando las carreteras antes de la tormenta, y les pidió que se “queden en casa si es posible”.

Más de 3.400 vuelos fueron retrasados o cancelados este sábado, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 5.000 previstos para el domingo corrieron la misma suerte.

Angela Exstrom debía volar de regreso a Omaha, Nebraska, tras un viaje a México, pero se enteró de que su vuelo del sábado desde Houston había sido cancelado. Así que, en su lugar, regresará vía Los Ángeles. “Si vives en la parte norcentral y viajas en invierno, pueden pasar cosas”, señaló.