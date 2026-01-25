Tormenta polar en Estados Unidos: dos hombres murieron por hipotermia en Luisiana
La tormenta de nieve causó dos muertos en Louisiana, aún no los identificaron.
El Departamento de Salud de Louisiana informó que dos hombres murieron de hipotermia en la parroquia de Caddo debido a las gélidas temperaturas de este fin de semana. Las autoridades no identificaron a los hombres, pero el forense confirmó que sus muertes estuvieron relacionadas con la tormenta. El departamento insta a los residentes a seguir todas las medidas de seguridad para mantenerse abrigados o dirigirse a un centro de calentamiento en su área si necesitan ayuda.
Este fin de semana una fuerte tormenta azota a varias regiones de Estados Unidos, lo que ocasionó que más de 8.000 vuelos hayan sido cancelados. Además hay amenaza de cortar el suministro eléctrico por días y colapsar las principales carreteras.
Alrededor de 140 millones de personas estaban bajo una alerta por tormenta invernal desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de intensas nevadas generalizadas y una catastrófica tormenta de hielo desde el este de Texas hasta Carolina del Norte.
Los meteorólogos dicen que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los causados por un huracán.
El viernes por la noche, el extremo de la tormenta arrojaba lluvia helada y aguanieve en zonas de Texas, mientras que en Oklahoma caían nieve y aguanieve. Después de azotar el sur, se esperaba que la tormenta avance hacia el noreste, dejando alrededor de 30 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, según el servicio meteorológico.
Los gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre la llegada del mal tiempo declarando emergencias o instando a la ciudadanía a quedarse en casa.
En un mensaje en la red social X, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a los residentes que el Departamento de Transporte estatal estaba tratando las carreteras antes de la tormenta, y les pidió que se “queden en casa si es posible”.
Más de 3.400 vuelos fueron retrasados o cancelados este sábado, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 5.000 previstos para el domingo corrieron la misma suerte.
Angela Exstrom debía volar de regreso a Omaha, Nebraska, tras un viaje a México, pero se enteró de que su vuelo del sábado desde Houston había sido cancelado. Así que, en su lugar, regresará vía Los Ángeles. “Si vives en la parte norcentral y viajas en invierno, pueden pasar cosas”, señaló.
