Alerta en Ushuaia: aterrizó un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo un fuerte hermetismo

Una creciente ola de incertidumbre y preocupación sacude a Tierra del Fuego, debido a que en las últimas horas, un avión perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia sin que mediara comunicación oficial por parte del Gobierno Nacional ni de los organismos de defensa encargados de autorizar este tipo de movimientos de potencias extranjeras.