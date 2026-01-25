Alerta en Ushuaia: aterrizó un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo un fuerte hermetismo
El arribo se produce en medio de la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de Nación y alimenta versiones sobre un posible acuerdo con el Gobierno de Trump por el control logístico antártico.
Una creciente ola de incertidumbre y preocupación sacude a Tierra del Fuego, debido a que en las últimas horas, un avión perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia sin que mediara comunicación oficial por parte del Gobierno Nacional ni de los organismos de defensa encargados de autorizar este tipo de movimientos de potencias extranjeras.
La llegada de la aeronave militar no es el único movimiento sospechoso registrado. Según fuentes locales, también se detectaron dos vuelos privados que partieron desde San Fernando con destino a la capital fueguina, de los cuales se desconoce tanto la carga como la identidad de sus ocupantes.
Desde el Gobierno de la Provincia manifestaron su inquietud ante la falta de injerencia para denegar o permitir estos arribos, que dependen exclusivamente de la órbita nacional. El hermetismo es total: no hay manifiesto de pasajeros público ni una explicación oficial sobre las tareas que la delegación estadounidense desarrollaría en la isla.
El incidente ocurre en un contexto crítico: el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente intervenido por el Ejecutivo Nacional. Este punto no es menor, ya que la terminal es el principal centro logístico, turístico y científico para la Antártida, siendo un enclave fundamental para la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
En los pasillos políticos crecen las hipótesis sobre un pacto estratégico entre Javier Milei y Donald Trump. Las versiones indican que la intervención del puerto podría ser el paso previo a ceder el control operativo o logístico a los Estados Unidos, convirtiendo a Ushuaia en una base de operaciones bajo influencia de Washington.
Mientras el silencio de la Casa Rosada persiste, en Tierra del Fuego la defensa de la soberanía se vuelve el eje central de un reclamo que ya escala a nivel parlamentario.
