Estados Unidos rompió el silencio sobre la fuga de Flávio Bolsonaro y reveló qué decidió Donald Trump

"Creo que lo trataron de manera muy injusta. Muy injusta, así que puede quedarse aquí tanto tiempo como quiera", expresó el mandatario republicano, en una declaración que volvió a poner en evidencia su postura frente a las causas judiciales que involucran al entorno del exjefe de Estado brasileño.

La investigación demócrata

Mientras tanto, el traslado de Flávio Bolsonaro continúa generando cuestionamientos en el ámbito político estadounidense. Un grupo de 25 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por Sydney Kamlager-Dove y Dina Titus, presentó un pedido formal ante el Departamento de Estado para conocer si existió algún tipo de colaboración diplomática durante el recorrido que terminó en Florida.

La presentación, enviada el 29 de octubre junto a integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores, establece un plazo hasta el próximo 13 de noviembre para que el organismo brinde explicaciones. Entre los puntos que buscan esclarecer figura si funcionarios estadounidenses apostados en la Argentina o Ecuador tuvieron algún grado de intervención en la organización del itinerario.

Además, los congresistas quieren determinar si las autoridades norteamericanas estaban al tanto de la prohibición judicial que impedía al senador brasileño abandonar su país y qué fundamentos se utilizaron para permitirle ingresar a Estados Unidos.

De esta manera, aunque la administración Trump negó haber tenido participación directa en la salida de Bolsonaro de Brasil, la autorización para su ingreso y las dudas sobre una eventual asistencia diplomática mantienen abierto un frente de controversia política que ahora exige respuestas oficiales.