Estados Unidos rompió el silencio sobre la fuga de Flávio Bolsonaro y reveló qué decidió Donald Trump
Washington negó haber organizado su salida de Brasil, pero confirmó que el hijo del exmandatario tenía autorización para ingresar al país.
La llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, luego de abandonar Brasil en medio de las restricciones judiciales que pesaban sobre él, generó un nuevo foco de tensión política entre ambos países. Tras su derrota en el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el dirigente brasileño consiguió trasladarse hasta Miami en un avión privado que partió desde Puerto Iguazú, Misiones, y ahora permanece en territorio estadounidense.
Frente a las versiones sobre una posible intervención de Washington en el operativo, la Casa Blanca salió a despegarse de la logística del viaje. Sin embargo, reconoció que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro tenía un visado vigente y que su ingreso fue autorizado por una decisión del propio Donald Trump.
Las explicaciones llegaron de la mano del secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa realizada en el marco de la cumbre del G20 en Atlanta. Sus declaraciones se dieron luego de que legisladores demócratas reclamaran precisiones sobre una eventual participación de representantes diplomáticos estadounidenses en la Argentina o Ecuador.
La decisión de Donald Trump
Al ser consultado sobre el episodio, Rubio confirmó que Flávio Bolsonaro "ya disponía de un visado, y el presidente (Trump) tomó la decisión de permitirle entrar en el país". No obstante, buscó diferenciar la autorización migratoria de una posible colaboración para concretar su salida de Brasil y aseguró que la administración estadounidense "no participó directamente" en la fuga.
El propio Trump también se pronunció sobre la situación desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Allí dejó en claro que el dirigente brasileño podrá permanecer en Estados Unidos sin una fecha límite establecida y, aunque descartó mantener una reunión política con él, cuestionó el proceso judicial que enfrenta en su país de origen.
"Creo que lo trataron de manera muy injusta. Muy injusta, así que puede quedarse aquí tanto tiempo como quiera", expresó el mandatario republicano, en una declaración que volvió a poner en evidencia su postura frente a las causas judiciales que involucran al entorno del exjefe de Estado brasileño.
La investigación demócrata
Mientras tanto, el traslado de Flávio Bolsonaro continúa generando cuestionamientos en el ámbito político estadounidense. Un grupo de 25 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por Sydney Kamlager-Dove y Dina Titus, presentó un pedido formal ante el Departamento de Estado para conocer si existió algún tipo de colaboración diplomática durante el recorrido que terminó en Florida.
La presentación, enviada el 29 de octubre junto a integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores, establece un plazo hasta el próximo 13 de noviembre para que el organismo brinde explicaciones. Entre los puntos que buscan esclarecer figura si funcionarios estadounidenses apostados en la Argentina o Ecuador tuvieron algún grado de intervención en la organización del itinerario.
Además, los congresistas quieren determinar si las autoridades norteamericanas estaban al tanto de la prohibición judicial que impedía al senador brasileño abandonar su país y qué fundamentos se utilizaron para permitirle ingresar a Estados Unidos.
De esta manera, aunque la administración Trump negó haber tenido participación directa en la salida de Bolsonaro de Brasil, la autorización para su ingreso y las dudas sobre una eventual asistencia diplomática mantienen abierto un frente de controversia política que ahora exige respuestas oficiales.
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