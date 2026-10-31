Irán amenaza con represalias "sin restricciones geográficas" ante cualquier ataque de EE.UU. o Israel

El contexto en el que Irán advierte por posibles represalias

La advertencia se produce mientras diplomáticos de Qatar sostuvieron extensas conversaciones en Teherán el viernes, con expectativa de que las gestiones prosiguieran este sábado, en un intento por reactivar las negociaciones con Washington. Días atrás, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, envió una carta a Teherán, cuyo destinatario habría sido Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Si bien no trascendieron los pormenores del documento, se cree que Vance reclamó compromisos vinculados con el programa nuclear iraní, como autorizar la supervisión de inspectores internacionales y definir el destino del uranio altamente enriquecido. Teherán ya anticipó que no tiene previsto enviar ese material al extranjero.