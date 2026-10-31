Irán amenaza con represalias "sin restricciones geográficas" ante cualquier ataque de EE.UU. o Israel
El líder supremo iraní exigió a los mandos militares una réplica inmediata y contundente ante cualquier agresión, mientras siguen las gestiones diplomáticas.
Mojtaba Jameneí, líder supremo de Irán, impartió instrucciones a los altos mandos militares para contestar toda agresión de Estados Unidos o Israel con una represalia "sin restricciones geográficas". Un comunicado difundido este sábado en su sitio web dio a conocer la directiva, en un contexto de tensión en ascenso en Medio Oriente y de versiones acerca de una posible reanudación de operaciones militares contra Teherán.
"Cualquier nivel o tipo de amenaza debe ser respondido con una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas", manifestó Jameneí, quien además exhortó a Washington a no lanzar nuevas ofensivas. La oficina del líder supremo detalló que este mantuvo una reunión con los principales mandos castrenses y les comunicó "importantes directivas estratégicas", entre las que figura alcanzar la "máxima disuasión" a través de la preparación de una réplica eficaz.
El contexto en el que Irán advierte por posibles represalias
La advertencia se produce mientras diplomáticos de Qatar sostuvieron extensas conversaciones en Teherán el viernes, con expectativa de que las gestiones prosiguieran este sábado, en un intento por reactivar las negociaciones con Washington. Días atrás, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, envió una carta a Teherán, cuyo destinatario habría sido Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Si bien no trascendieron los pormenores del documento, se cree que Vance reclamó compromisos vinculados con el programa nuclear iraní, como autorizar la supervisión de inspectores internacionales y definir el destino del uranio altamente enriquecido. Teherán ya anticipó que no tiene previsto enviar ese material al extranjero.
El canciller iraní, Abbas Araghchi, consideró que el intento estadounidense de abrir una instancia de diálogo representa "un paso positivo", aunque alertó que Washington cometería otro error si pretende generar divisiones con el envío de la carta. Por su parte, el diario estatal Jomhouri-e Eslami afirmó en un editorial que, pese a las escasas posibilidades de alcanzar un acuerdo, Irán debía mantener abierta la vía diplomática: "No debemos permitir que la guerra se acepte como el destino inevitable de Irán".
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