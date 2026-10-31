Estados Unidos deportó a la Argentina a Juan Manuel Reverter, acusado de matar a su novia en México

La circular roja de Interpol para capturar a Reverter

“Candela llegó al edificio a las 6 y el código de acceso al departamento no funcionaba. Se dirigió al guardia del edificio, donde le informaron que durante la noche hubo disturbios en el departamento, donde se había instalado también el novio de Agostina. Le dijeron que habían llamado dos veces a la policía”, declaró en su momento a LN+ el padre de la víctima, Edgardo Jalabert.

La hermana de la modelo, después de aquella conversación en la guardia del edificio, volvió al departamento y golpeó la puerta hasta que Reverter abrió.

“Él le preguntó dónde estaba Agostina, y ella, sorprendida, le dijo que Agostina estaba con él. La perrita la guio hasta la puerta del baño, donde encontraron a Agostina colgada del toallero donde se coloca la toalla de manos”, según contó el papá de la víctima.

La familia de Agostina siempre estuvo convencida de que se había tratado de un femicidio. Nunca creyó la hipótesis del suicidio.