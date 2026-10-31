Estados Unidos deportó a la Argentina a Juan Manuel Reverter, acusado de matar a su novia en México
El sospechoso llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, escoltado por oficiales de ICE.
Juan Manuel Reverter, el argentino acusado de matar en México a su novia, la modelo Agostina Jalabert, regresó a la al país. Fue detenido apenas tocó suelo argentino por la Policía Federal Argentina: la circular roja de Interpol en su contra continuaba vigente.
El sospechoso aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 10 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, escoltado por oficiales de la Immigration and Customs Enforcement (ICE) de los Estados Unidos. Una vez que pisó suelo argentino, Reverter, de 38 años, quedó detenido. El homicidio ocurrió en febrero de 2023 en el departamento de Playa del Carmen donde vivía la víctima.
“La Justicia argentina no lo requería. Pero al ser argentino, Estados Unidos lo deportó hacia aquí con sus autoridades migratorias. La extradición sería hacia México, país que lo acusa, pero, dada su nacionalidad, lo enviaron aquí”, explicó una fuente a Infobae. La situación de Reverter, platense de orígen, ex empleado de una multinacional en Argentina, queda en manos de la Justicia federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción en Ezeiza. Un pedido de extradición de México es altamente probable en el futuro cercano.
Ahora se iniciará desde la Argentina el proceso de extradición a México. Reverter había sido detenido el 23 de julio pasado en Deschutes, en Oregón, luego de más de tres años de estar prófugo.
El homicidio de Jalabert ocurrió el 18 de febrero de 2023. El cuerpo de la modelo, que había nacido en Carmen de Patagones y tenía 31 años, fue encontrado por su hermana Candela, de 21.
“Candela llegó al edificio a las 6 y el código de acceso al departamento no funcionaba. Se dirigió al guardia del edificio, donde le informaron que durante la noche hubo disturbios en el departamento, donde se había instalado también el novio de Agostina. Le dijeron que habían llamado dos veces a la policía”, declaró en su momento a LN+ el padre de la víctima, Edgardo Jalabert.
La hermana de la modelo, después de aquella conversación en la guardia del edificio, volvió al departamento y golpeó la puerta hasta que Reverter abrió.
“Él le preguntó dónde estaba Agostina, y ella, sorprendida, le dijo que Agostina estaba con él. La perrita la guio hasta la puerta del baño, donde encontraron a Agostina colgada del toallero donde se coloca la toalla de manos”, según contó el papá de la víctima.
La familia de Agostina siempre estuvo convencida de que se había tratado de un femicidio. Nunca creyó la hipótesis del suicidio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario