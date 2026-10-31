Estados Unidos implementó nuevos requisitos sanitarios para ingresar a su territorio

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos implementarán un requisito sanitario obligatorio para todos los vuelos internacionales con destino a ese país a partir de noviembre de 2026. La disposición comenzará a regir a las 23:59 del 3 de noviembre de 2026, hora estándar del Este, y alcanzará a todas las personas que viajen en aeronaves desde el extranjero hacia territorio estadounidense. La medida federal responde a un brote de ébola registrado en África central y contempla un período de vigilancia estricta para evitar la propagación del virus.