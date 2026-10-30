Reapareció Flávio Bolsonaro para denunciar persecución judicial y reafirmar su "liderazgo"
El prófugo cuestionó al Poder Judicial, apuntó contra Alexandre de Moraes y aseguró que bajo su “liderazgo” la oposición seguirá dando batalla.
Flavio Bolsonaro reapareció este viernes en una desafiante transmisión en vivo a través de sus redes sociales para analizar el escenario político brasileño tras su derrota ante Lula Da Silva en el balotaje del pasado domingo.
Reapareció Flávio Bolsonaro para denunciar persecución judicial y reafirmar su "liderazgo"
El excandidato sostuvo que fue derrotado por "el sistema" y acusó al Poder Judicial de actuar de manera coordinada para limitar a la oposición. “Perdí frente al sistema, perdí frente al poder judicial. Todo el mundo lo sabe", afirmó.
Uno de sus principales blancos fue el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, señalando que el magistrado aprovechó el contexto posterior a las elecciones para acelerar medidas en su contra.
"Y que quede claro: esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían, y lo hicieron rápido, más rápido de lo que imaginaba", dijo para explicar su huida vía la provincia de Misiones.
En ese marco, rechazó las acusaciones que lo vinculan con cuentas bancarias investigadas y aseguró que existen documentos bancarios que descartan cualquier relación de su parte con las empresas señaladas en la causa que lo tienen como imputado.
El dirigente también sostuvo que las denuncias en su contra forman parte de una serie de acusaciones que calificó como infundadas, comparándolas con otros episodios que el bolsonarismo considera montajes judiciales o mediáticos, en el marco de una supuesta persecución política en su contra.
Pese a la presión judicial, Bolsonaro descartó una retirada de la vida política y envió un mensaje de respaldo a sus seguidores: "No acabó el juego, vamos a continuar luchando", aseguró, al tiempo que prometió retomar una participación más activa en la conducción del espacio opositor, pero desde los Estados Unidos, donde vive bajo la protección de Donald Trump.
"Yo voy, a partir de ahora, a volver a estar activo aquí para trocar ideas con ustedes, ejercer ese liderazgo que ustedes me dieron, hacer lo que estuviera a nuestro alcance para tener esa resistencia en el Congreso Nacional", dijo.
Según explicó, el próximo paso será concentrar los esfuerzos en el Congreso Nacional, donde buscarán fortalecer su capacidad de influencia. En ese sentido, señaló como uno de los objetivos prioritarios la elección de Rogério Marinho para la presidencia del Senado, una posición que el bolsonarismo considera clave para reorganizar sus fuerzas y enfrentar al oficialismo en los próximos años.
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