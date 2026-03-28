Estados Unidos: se extienden a miles de ciudades las protestas contra Donald Trump
Más de 3.000 ciudades y localidades estadounidenses fueron escenario de marchas con la participación de millones de estadounidenses que expresaron su oposición a las políticas locales y globales del magnate neoyorquino.
Millones de personas se movilizaron este sábado en los Estados Unidos en una nueva jornada de protestas encabezadas por el movimiento "No Kings" (“Sin reyes”), abarcando más de 3.000 localidades del país del norte y otras ciudades en el mundo, donde se rechazaron las políticas locales y globales de Donald Trump.
Se trata de la tercera movilización masiva en menos de un año desde el regreso del magnate neoyorquino a la Casa Blanca, impulsadas por una amplia coalición de organizaciones civiles y políticas que denuncian "el caos constante" de la administración republicana, signada por la los conflictos internos y los desatados alrededor del mundo, con epicentro en la guerra de Irán.
El epicentro simbólico de la jornada fue Minnesota, donde las ciudades de Minneapolis y St. Paul volvieron a convertirse en el foco de las movilizaciones tras la muerte de dos ciudadanos a manos del ICE, Renee Good y Alex Pretti, durante los violentos operativos federales destinados a la caza de inmigrantes. Allí estuvo el músico Bruce Springsteen, que compuso "Streets of Minneapolis" en homenaje a las víctimas.
Pero las protestas, como se indicó, no se limitaron al estado del centro-norte del territorio estadounidense sino que se desarrollaron en ciudades y pueblos desde Nueva York hasta Alaska, pasando por Washington, donde las calles se llenaron de manifestantes que portaban carteles con críticas a las políticas del gobierno.
Las consignas que coreaban los manifestantes apuntaron contra el uso de fuerzas federales en violentos operativos migratorios hasta la guerra con Irán y el irrefrenable aumento del costo de vida, especialmente en alimentos y el combustible.
En Nueva York, la movilización comenzó en Columbus Circle, cerca del Trump International Hotel, y avanzó por más de 20 cuadras, en forma pacífica y sin incidentes, con la participación de figuras públicas como el actor Robert De Niro, según consignan agencias internacionales.
"Los estadounidenses están alzando la voz contra una guerra ilegal y catastrófica, la represión y el deterioro económico", señalaron desde la coalición organizadora, que reúne a grupos como la ACLU, MoveOn, Indivisible y National Action Network.
También se llevaron a cabo protestas de idéntico tenor en ciudades como Roma, Londres, Amsterdam, Madrid y Berlín, reflejando el alcance internacional del rechazo a las políticas de Donald Trump, quien solo atinó a responder que se trata de protestas “antiestadounidenses” y afirmar que “no soy un rey”, en alusión al nombre con que se bautizó al movimiento opositor.
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