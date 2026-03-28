Estados Unidos: se extienden a miles de ciudades las protestas contra Donald Trump

En Nueva York, la movilización comenzó en Columbus Circle, cerca del Trump International Hotel, y avanzó por más de 20 cuadras, en forma pacífica y sin incidentes, con la participación de figuras públicas como el actor Robert De Niro, según consignan agencias internacionales.

"Los estadounidenses están alzando la voz contra una guerra ilegal y catastrófica, la represión y el deterioro económico", señalaron desde la coalición organizadora, que reúne a grupos como la ACLU, MoveOn, Indivisible y National Action Network.

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También se llevaron a cabo protestas de idéntico tenor en ciudades como Roma, Londres, Amsterdam, Madrid y Berlín, reflejando el alcance internacional del rechazo a las políticas de Donald Trump, quien solo atinó a responder que se trata de protestas “antiestadounidenses” y afirmar que “no soy un rey”, en alusión al nombre con que se bautizó al movimiento opositor.