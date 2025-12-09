Nueva amenaza de Donald Trump a Nicolás Maduro: "Tiene los días contados"

En ese sentido, Trump aseguró que Venezuela habría enviado personas vinculadas a actividades delictivas a Estados Unidos. Sobre esto amplió que entre ellas habría individuos provenientes de prisiones, de instituciones psiquiátricas y otros vinculados directamente a redes de narcotráfico.

"Nos mandó millones de prisioneros, dealers de drogas, narcos, personas con enfermedades mentales", apuntó Trump contra Maduro. Tal como lo hizo en otra oportunidad reciente, el mandatario aprovechó para responsabilizar de esta situación a su antecesor, asegurando que todo ocurrió "cuando teníamos un presidente muy estúpido” con "un IQ muy bajo", en referencia a Joe Biden.

Tensión: Donald Trump amenaza a Venezuela con ataques "por tierra" y exige renuncia de Nicolás Maduro

Hace una semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió la tensión en la relación con Venezuela al anunciar la inminencia de operaciones militares terrestres contra el narcotráfico en la región.

Durante una reunión de su Gabinete en la Casa Blanca, el mandatario republicano afirmó que, si bien los ataques navales en el Caribe han disminuido el flujo de drogas, es hora de llevar la ofensiva a tierra.

"Vamos a empezar también con los ataques por tierra. Es mucho más fácil y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo de ellos. Vamos a empezar con eso muy pronto", sentenció Trump, remarcando que busca "acabar con esos hijos de perra".

La dura advertencia se produce tras el ultimátum lanzado por Trump a su par venezolano, Nicolás Maduro, a quien le dio de plazo hasta este viernes para dimitir y abandonar el país.

Trump también amplió su amenaza más allá de Venezuela, ejemplificando con Colombia. "Escuché que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación y luego nos la venden. Cualquiera que esté haciendo eso está sujeto a un ataque, no solo Venezuela. Venezuela fue probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace", sostuvo.

Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente presión sobre Caracas, que ya incluyó ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe y la designación del Cartel de los Soles, grupo que la administración Trump vincula a Maduro, como una organización terrorista extranjera.