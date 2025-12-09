Nueva amenaza de Donald Trump a Nicolás Maduro: "Tiene los días contados"
El presidente de Estados Unidos aseguró que “no descarta una intervención militar” en Venezuela.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro “tiene los días contados” como presidente de Venezuela. Las declaraciones se dan en medio de la creciente tensión entre ambos mandatarios y especulaciones sobre una posible incursión militar estadounidense en territorio venezolano.
Durante una entrevista con Politico que se conoció este martes, Trump evitó responder de forma directa a consultas sobre la posibilidad de enviar tropas terrestres a Venezuela. Se limitó a mencionar que “no puede hablar de eso” debido a que se trata de temas de "estrategia” militar.
Al respecto, Trump indicó que no quería decir hasta dónde llegaría para derrocar a Maduro, expresó que no “descartaría ni confirmaría” una invasión terrestre, pero añadió: “Sus días están contados”, según publicó CNN.
Al ser consultado sobre los objetivos de Estados Unidos en Venezuela, Trump aseguró que busca que “el pueblo venezolano reciba un buen trato”. También destacó su buen vínculo con las comunidades venezolanas instaladas en Florida.
Por otro lado, si reiteró su determinación de combatir el tráfico ilegal de narcóticos hacia Estados Unidos, destacando los más de 20 ataques que el Pentágono llevó a cabo contra presuntos barcos narcotraficantes que navegaban sobre el mar Caribe.
En ese sentido, Trump aseguró que Venezuela habría enviado personas vinculadas a actividades delictivas a Estados Unidos. Sobre esto amplió que entre ellas habría individuos provenientes de prisiones, de instituciones psiquiátricas y otros vinculados directamente a redes de narcotráfico.
"Nos mandó millones de prisioneros, dealers de drogas, narcos, personas con enfermedades mentales", apuntó Trump contra Maduro. Tal como lo hizo en otra oportunidad reciente, el mandatario aprovechó para responsabilizar de esta situación a su antecesor, asegurando que todo ocurrió "cuando teníamos un presidente muy estúpido” con "un IQ muy bajo", en referencia a Joe Biden.
Tensión: Donald Trump amenaza a Venezuela con ataques "por tierra" y exige renuncia de Nicolás Maduro
Hace una semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió la tensión en la relación con Venezuela al anunciar la inminencia de operaciones militares terrestres contra el narcotráfico en la región.
Durante una reunión de su Gabinete en la Casa Blanca, el mandatario republicano afirmó que, si bien los ataques navales en el Caribe han disminuido el flujo de drogas, es hora de llevar la ofensiva a tierra.
"Vamos a empezar también con los ataques por tierra. Es mucho más fácil y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo de ellos. Vamos a empezar con eso muy pronto", sentenció Trump, remarcando que busca "acabar con esos hijos de perra".
La dura advertencia se produce tras el ultimátum lanzado por Trump a su par venezolano, Nicolás Maduro, a quien le dio de plazo hasta este viernes para dimitir y abandonar el país.
Trump también amplió su amenaza más allá de Venezuela, ejemplificando con Colombia. "Escuché que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación y luego nos la venden. Cualquiera que esté haciendo eso está sujeto a un ataque, no solo Venezuela. Venezuela fue probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace", sostuvo.
Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente presión sobre Caracas, que ya incluyó ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe y la designación del Cartel de los Soles, grupo que la administración Trump vincula a Maduro, como una organización terrorista extranjera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario