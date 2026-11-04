Estados Unidos: una republicana retuvo el escaño en el Senado que había dejado vacante Marco Rubio

Aunque defendió su decisión de lanzar de manera unilateral y en tándem con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, los cruentos ataques contra Irán con el fin de provocar un cambio de régimen reconoció que el impacto fue contundente a la hora de votar. "Pienso que (la derrota en las elecciones) en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", aseguró el mandatario estadounidense.

Trump reconoció además el desempeño de los demócratas que consiguieron amplias victorias incluso en algunos de los tradicionales bastiones republicanos. “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. De verdad lo creo. Creo que hicieron un buen trabajo. Lucharon duro”, señaló y buscó despegar luego su figura de la contundente derrota de su gobierno: "No debería sentirme culpable".

En ese sentido aseguró que los republicanos habrían obtenido la victoria que ayer les fue esquiva si él mismo hubiera sido candidato. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el magnate republicano afirmó que su ausencia en la boleta electoral fue determinante para el resultado. “Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto”, aseguró.