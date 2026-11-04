Estados Unidos: una republicana retuvo el escaño en el Senado que había dejado vacante Marco Rubio
Marco Rubio había abandonado su banca en el Senado de los Estados Unidos para asumir como secretario de Estado de Donald Trump.
La republicana Ashley Moody ganó este martes la banca en el Senado de los Estados Unidos por el Estado de Florida que dejó vacante Marco Rubio tras asumir como secretario de Estado del presidente Donald Trump. Moody, según proyecciones de NBC, Decision Desk y Fox News, se impuso en una muy reñida disputa contra la candidata de la candidata demócrata, Angie Nixon.
La victoria de Moody permite así a los republicanos conservar el lugar que ocupaba Rubio.
Dura derrota de Donald Trump
Los demócratas asestaron un duro golpe al principal aliado de Javier Milei, Donald Trump, y tomarán el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El resultado dejó al presidente Trump frente a una oposición con poder para bloquear leyes, impulsar investigaciones sobre su administración y frenar nombramientos judiciales y de altos cargos del Gobierno durante los dos últimos años de su mandato.
La victoria demócrata se extendió por varios estados tradicionalmente republicanos y permitió al partido demócrta recuperar el control de ambas cámaras del Congreso. Los resultados reflejaron el descontento de los votantes por el aumento del costo de vida, los aranceles y la guerra contra Irán, un conflicto que disparó los precios del combustible y profundizó el rechazo a la gestión del mandatario.
Trump, que en otras ocasiones cuestionó los resultados electorales, adoptó esta vez sin embargo un tono conciliador. En diálogo con la cadena Fox News reconoció la derrota, se mostró dispuesto a negociar con la oposición a pesar de haber advertido en la previa de las elecciones que se convertiría en "el señor veto" en caso de perder, y atribuyó el cachetazo al partido republicano a la ofensiva militar que lanzó contra Irán.
Aunque defendió su decisión de lanzar de manera unilateral y en tándem con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, los cruentos ataques contra Irán con el fin de provocar un cambio de régimen reconoció que el impacto fue contundente a la hora de votar. "Pienso que (la derrota en las elecciones) en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", aseguró el mandatario estadounidense.
Trump reconoció además el desempeño de los demócratas que consiguieron amplias victorias incluso en algunos de los tradicionales bastiones republicanos. “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. De verdad lo creo. Creo que hicieron un buen trabajo. Lucharon duro”, señaló y buscó despegar luego su figura de la contundente derrota de su gobierno: "No debería sentirme culpable".
En ese sentido aseguró que los republicanos habrían obtenido la victoria que ayer les fue esquiva si él mismo hubiera sido candidato. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el magnate republicano afirmó que su ausencia en la boleta electoral fue determinante para el resultado. “Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto”, aseguró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario