El irónico posteo de Cristina Kirchner para celebrar la contundente derrota a Donald Trump en las elecciones
Cristina Kirchner celebró la resonante derrota del principal aliado de Javier Milei en las elecciones de medio término de los Estados Unidos.
La dos veces presidente Cristina Kirchner celebró este miércoles con un irónico mensaje en sus redes sociales la contundente derrota de Donald Trump, el principal aliado de Javier Milei, en las elecciones de medio término de los Estados Unidos. "¡Beautiful morning!" publicó en obvia alusión al popular meme de Guillermo Francella celebrando un triunfo del equipo de sus amores con un burlón "bueeen díaaa, hermosa mañana ¿verdad?".
En la previa de las elecciones en los Estados Unidos, la ex mandataria había anticipado en una entrevista con The Washington Post la derrota de Trump. "Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", aseguró.
Quien también se burló de la derrota de Trump y de manera indirecta de Milei, fue el tambipen ex presidente Alberto Fernández.
Y chicaneó en sus redes sociales "¡¡¡Oportunidad!!! Comprá tu gorrita ahora… Liquidación por cierre", escribió junto a las imágenes de Trump, Flávio Bolsonaro quien también cayó en las urnas y de Milei, todos con la gorrita MAGA adaptada a sus propios países.
Quien también fue irónico sobre la derrota de Trump fue su ex aliado, Elon Musk. "Supongo que mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no funcionaron esta vez", ironizó Musk.
Y luego, tras la victoria de los republicanos en Texas donde el dueño de Tesla, X y SpaceX entre otras tecnológicas, aseguró que "los centros de datos en el espacio empiezan a parecer una opción bastante atractiva ahora mismo".
La expansión y el elevado consumo de recursos naturales que insumen esta clase de instalaciones se colaron en el debate electoral de Estados Unidos, ante la preocupación de muchos ciudadanos y el millonario desembolso de la industria tecnológica para financiar las campañas de los candidatos republicanos.
Musk invirtió más de 500 millones de dólares en el financiamiento de las campañas de los candidatos republicanos. De hecho se convirtió en el mayor contribuyente individual en un ciclo de elecciones federales desde que en 2010 se permitió el gasto ilimitado en campañas, según el rastreador OpenSecrets. Una buena parte de este monto, 158 millones de dólares se destinaron a apoyar a Ken Paxton, el candidato republicano al Senado por Texas.
Sin embargo, el demócrata James Talarico derrotó a Paxton, un estrecho aliado de Trump, y se convirtió en el primer demócrata en ganar un cargo estatal en Texas desde 1994. "En esta contienda, nos enfrentamos a nuestros propios Goliats. El hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo, y todo el aparato de Washington", advirtió Talarico. El golpe fue doble en ese bastión republicano, donde la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador republicano Greg Abbott.
Ambos demócratas arremetieron contra la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial en ese estado, en el que Musk instaló las sedes de Tesla, SpaceX y la red social X. El auge de estas instalaciones preocupa a los texanos por el posible aumento de las facturas de electricidad, el consumo de agua y la sobrecarga de la red eléctrica.
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