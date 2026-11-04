Quién es Abdul El-Sayed, el primer musulmán elegido senador en la historia de Estados Unidos
Médico, epidemiólogo e hijo de inmigrantes egipcios, se identifica con el ala progresista de su partido y protagonizó un triunfo histórico.
Abdul El-Sayed hizo historia en Estados Unidos. El dirigente demócrata ganó las elecciones al Senado por el estado de Michigan y se convirtió en el primer musulmán elegido para ocupar una banca en la Cámara alta del Congreso estadounidense. Su victoria frente al republicano Mike Rogers marcó un acontecimiento inédito en la política norteamericana y consolidó una de las principales noticias de las elecciones legislativas de este martes.
A sus 42 años, El-Sayed combina una trayectoria académica y profesional vinculada con la medicina y la salud pública con una carrera política que lo llevó a convertirse en una de las figuras del sector progresista del Partido Demócrata. Es hijo de inmigrantes egipcios, nació en Michigan y construyó buena parte de su recorrido profesional en ese estado.
Su formación académica incluye una licenciatura en Biología y Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan, un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Oxford y un título de Medicina de la Universidad de Columbia. También fue becario Rhodes, uno de los programas de becas académicas más reconocidos del mundo.
Antes de llegar a la política electoral, desarrolló su carrera en el ámbito sanitario. En 2015 fue designado director del Departamento de Salud de Detroit, donde trabajó en medio de las dificultades económicas y sociales que atravesaba la ciudad. Desde ese puesto impulsó iniciativas vinculadas con la prevención, la atención médica y el acceso a los servicios de salud.
En 2018 decidió dar el salto a la política y se presentó como candidato a gobernador de Michigan por el Partido Demócrata. Sin embargo, perdió las primarias frente a Gretchen Whitmer, quien posteriormente ganó las elecciones generales y asumió la gobernación.
Años después retomó responsabilidades en la administración sanitaria: entre 2022 y 2025 estuvo al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Wayne.
Cuáles son las propuestas de Abdul El-Sayed
El-Sayed se identifica con el ala progresista del Partido Demócrata y durante su campaña al Senado puso el foco en el costo de vida, el acceso a la salud y la influencia de las grandes empresas en la política estadounidense.
Entre sus principales propuestas aparece Medicare for All, una iniciativa que busca establecer un sistema de cobertura médica universal financiado por el Estado. También planteó limitar el financiamiento corporativo de las campañas electorales y ampliar las políticas de protección para los trabajadores y las familias.
En materia internacional, uno de los aspectos más controvertidos de su posicionamiento fue su rechazo a la asistencia militar estadounidense a Israel. El dirigente también calificó como genocidio las acciones israelíes en la Franja de Gaza, una postura que generó fuertes cuestionamientos durante la campaña.
Su rival republicano y otros dirigentes de ese espacio también lo acusaron de mantener supuestos vínculos con la Hermandad Musulmana. El-Sayed rechazó esas acusaciones y negó cualquier relación con la organización. No se presentaron pruebas que respaldaran los señalamientos.
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