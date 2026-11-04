Quién es Abdul El-Sayed, el primer musulmán elegido senador en la historia de Estados Unidos

Años después retomó responsabilidades en la administración sanitaria: entre 2022 y 2025 estuvo al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Wayne.

Abdul El-Sayed

Cuáles son las propuestas de Abdul El-Sayed

El-Sayed se identifica con el ala progresista del Partido Demócrata y durante su campaña al Senado puso el foco en el costo de vida, el acceso a la salud y la influencia de las grandes empresas en la política estadounidense.

Entre sus principales propuestas aparece Medicare for All, una iniciativa que busca establecer un sistema de cobertura médica universal financiado por el Estado. También planteó limitar el financiamiento corporativo de las campañas electorales y ampliar las políticas de protección para los trabajadores y las familias.

En materia internacional, uno de los aspectos más controvertidos de su posicionamiento fue su rechazo a la asistencia militar estadounidense a Israel. El dirigente también calificó como genocidio las acciones israelíes en la Franja de Gaza, una postura que generó fuertes cuestionamientos durante la campaña.

Su rival republicano y otros dirigentes de ese espacio también lo acusaron de mantener supuestos vínculos con la Hermandad Musulmana. El-Sayed rechazó esas acusaciones y negó cualquier relación con la organización. No se presentaron pruebas que respaldaran los señalamientos.