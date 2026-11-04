Elon Musk ironizó sobre la contundente derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término

Musk invirtió más de 500 millones de dólares en el financiamiento de las campañas de los candidatos republicanos.

De hecho se convirtió en el mayor contribuyente individual en un ciclo de elecciones federales desde que en 2010 se permitió el gasto ilimitado en campañas, según el rastreador OpenSecrets. Una buena parte de este monto, 158 millones de dólares se destinaron a apoyar a Ken Paxton, el candidato republicano al Senado por Texas.

Sin embargo, el demócrata James Talarico derrotó a Paxton, un estrecho aliado de Trump, y se convirtió en el primer demócrata en ganar un cargo estatal en Texas desde 1994. "En esta contienda, nos enfrentamos a nuestros propios Goliats. El hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo, y todo el aparato de Washington", advirtió Talarico. El golpe fue doble en ese bastión republicano, donde la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador republicano Greg Abbott.

Ambos demócratas arremetieron contra la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial en ese estado, en el que Musk instaló las sedes de Tesla, SpaceX y la red social X.

El auge de estas instalaciones preocupa a los texanos por el posible aumento de las facturas de electricidad, el consumo de agua y la sobrecarga de la red eléctrica.