Video: una madre le enseñó a su hijo cómo usar una mochila antibalas

“Mostrame cómo usás tu mochila a prueba de balas" , prosigue la mujer y el nene se coloca la mochila antibalas delante de su cabeza. “Bien buen trabajo”, lo felicita.

“Si la maestra te dice: ‘Weston, no necesitas tu mochila, vamos a la esquina’", dice la mamá y el nene responde: "Yo digo: No, la necesito, es a prueba de balas".

Entonces sigue el interrogatorio: “Si la policía grita desde afuera mientras estás en la habitación, ¿qué hacés?”, a lo que su hijo erróneamente responde: “Digo ‘estoy acá’”.

“Absolutamente no, no decís dónde. Si el tirador todavía está ahí no decís dónde estás, te quedás completamente en silencio”, le indica su mamá.

“Si lograste salir del edificio, ¿hacia dónde corrés?”, “Hacia afuera”, “¿Hacia dónde?”, “A casa”, se dicen uno a otro en un ping pong de preguntas y respuestas sobre qué hacer en caso de un tiroteo.

“Corrés lo más lejos que puedas de la escuela. Mamá te va a encontrar”, finaliza el video que fue compartido en TikTok por la cuenta @thewaltonfamily1.

En el caso de esta, tiene un diseño del Hombre Araña, y el precio de una mochila antibalas oscila entre 130 y 170 dólares.

Mochilas antibalas 1

El ex agente del Servicio Secreto estadounidense, Mike De Geus, es fundador y CEO de Leatherback Gear, y su compañía vio un aumento del 800% en las ventas de sus mochilas fortificadas desde el tiroteo en la escuela primaria Robb de Texas, donde una adolescente de 18 años mató a 22 víctimas, entre niños y adultos.

De Geus, que protegió a los ex presidentes Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, dice que las mochilas de su marca ofrecen la misma cantidad de blindaje antibalas que usaba cuando protegía a los mandatarios estadounidenses, según informó al medio TMZ.

Mochilas antibalas 2

La mayoría de las ventas son para la mochila Sport One Jr, que se comercializa a 249.99 dólares y se separa en dos piezas, creando un chaleco antibalas en segundos, cubriendo el frente y la espalda de quien la porte.

Otro fabricante de mochilas a prueba de balas, TuffyPacks, dice que está viendo un aumento notable en las ventas; su propietario, Steve Naremore, dice que los productos se envían a todo el país, con un aumento de las ventas del 300%.