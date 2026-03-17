Estados Unidos exige la salida de Miguel Díaz-Canel en Cuba para avanzar con negociaciones
Desde la Casa Blanca sostuvieron que no será posible un acuerdo político económico mientras el presidente cubano permanezca en el poder.
El gobierno de Estados Unidos habría solicitado que Miguel Díaz-Canel abandone su cargo como presidente de Cuba con el fin de avanzar en las negociaciones políticas y económicas entre ambos países. Donald Trump ya había pronunciado su intención de “tomar” la isla.
De acuerdo con fuentes consultadas por The New York Times, desde la administración de Trump habrían dejado en claro que no será posible ningún tipo de acuerdo mientras Díaz-Canel siga en el poder. Para Estados Unidos, la salida del mandatario cubano puede abrir las puertas a más negociaciones.
Según el diario estadounidense, el planteo fue transmitido desde Washington a los negociadores cubanos como una posible vía para avanzar en acuerdos. Se aclaró que, de todas formas, la propuesta no fue a modo de ultimátum.
La estrategia de Estados Unidos, por el momento, sería forzar un cambio en la cúpula cubana sin que esto significa ponerle un fin al sistema comunista que gobierna la isla desde hace más de seis décadas. ni tomar medidas directas contra la familia Castro, que sigue controlando los principales recursos del poder en Cuba.
Donald Trump: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba"
El lunes, Trump lanzó una frase lapidaria sobre el futuro de la isla que encendió todas las alarmas en medio de la escalada bélica en Medio Oriente y luego de la intervención en Venezuela.
“Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso estaría bien. Sería un gran honor tomar Cuba de alguna forma. Me refiero a que, ya sea liberándola o tománndola; creo que podría hacer lo que quisiera con ella”, sostuvo el republicano.
Es que luego de la caída de Nicolás Maduro y del corte de suministros provenientes de Venezuela, Cuba quedó aislada y sin reservas de crudo. Ante esto, Trump fue contundente: “Puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada... Podría ser una adquisición amistosa o no; en realidad no importaría porque están al límite”, declaró en relación con la resolución del conflicto.
Mientras Washington endurece el embargo y amenaza con aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla, el Ministerio de Energía y Minas cubano confirmó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional. Esto aumentó aún más la crisis en Cuba en materia sanitaria, energética y social. Se reportó escasez de medicamentos, decenas de miles de cirugías pospuestas y días enteros sin luz. A su vez, la isla solo tiene plantas termoeléctricas deterioradas, no cuenta con energía solar insuficiente y los ciudadanos enfrentan un racionamiento estricto de combustible.
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