Una persecución policial terminó en un choque múltiple en Constitución que dejó cinco heridos

El auto que era perseguido por los efectivos finalmente fue alcanzado a dos cuadras y los dos involucrados fueron detenidos.

Una de las ocupantes del auto que fue chocado por el patrullero detalló lo sucedido: “Fue horrible, todavía estoy shockeada”, expresó en diálogo con TN.

“Fuimos a pasear, volvíamos de lo de mi cuñado y le dije a mi marido ‘vamos a dar una vuelta por Parque Lezama’. Estábamos charlando, salíamos del semáforo y nos pasó un auto negro a más de 100 km/h. Ahí dijimos ‘¡Dios!’, cruzó en rojo y en ese momento nos pegó el patrullero. Terminamos haciendo trompo, fueron dos segundos”, precisó la mujer.

Asimismo, aclaró que no escuchó la sirena del patrullero ni vio las luces. Aunque, explicó: “No me voy a tirar en contra de la policía que venía haciendo su trabajo, porque siempre pedimos que los busquen. Ellos también arriesgaron su vida”.

Sobre el final, la señora habló sobre su estado de salud. “Estamos muy golpeados, pero bien porque teníamos los cinturones puestos”.

Un patrullero que trasladaba a detenido a la Alcaidía atropelló a un ciclista en contramano



Un patrullero de la Alcaidía de Trelew que trasladaba un preso hacia ese centro de detención atropelló a un hombre que en bicicleta aparentemente circulaba en contramano y a causa de ello el ciclista terminó en el hospital, acusando lesiones de distinta consideración.

El hecho sucedió este miércoles alrededor de las ocho de la mañana, según se conoció, en la esquina de Ecuador y Cuba en el barrio Corradi, en la zona oeste de la ciudad. La víctima, es un hombre de 38 años que al parecer iba hacia el trabajo quien al momento de ser evacuado en ambulancia hacia el nosocomio se quejaba de dolores en el rostro y en sus manos.

El vehículo que literalmente se lo llevó por delante es un Volkswagen Gol Trend que en ese momento iba conducido por un sargento que es numerario de la Alcaidía Policial y quien afirmó ante la intervención de personal de la comisaría Tercera que el ciclista se le apareció en contramano y que por eso no habría podido hacer una maniobra rápida para esquivarlo.

Hasta las últimas horas la víctima continuaba internada en observación en el hospital María Humphreys, según se conoció y el vehículo oficial terminó siendo secuestrado luego que el detenido que trasladaba fuera trasbordado a otro patrullero.