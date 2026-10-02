Violento choque en Floresta: un vehículo terminó incrustado en un local

El hecho ocurrió el pasado domingo 27 de septiembre, pasadas la 1 de la madrugada, en la intersección de las calles Boote y El Jacarandá, frente al predio deportivo llamado Doble55inco, en la zona conocida como Loma Verde. Tomás V. O. conducía la Jeep Renegade en dirección al country San Sebastián cuando, al enfrentar una curva, perdió el control del vehículo.

La camioneta Jeep Renegade circulaba a 140 km/h por la calle Boote cuando el conductor perdió el control al llegar a una curva.

La camioneta se fue hacia la banquina y golpeó un poste del tendido eléctrico con fuerza suficiente como para arrancar la rueda delantera izquierda, deformar la parte frontal y aplastar el lateral izquierdo de la carrocería.

Olcese y su acompañante, también de 20 años, fueron asistidos en el lugar. El conductor sufrió un corte en la ceja que requirió dos puntos de sutura. Ambos fueron trasladados al hospital provincial Enrique Erill para recibir atención médica.

En las horas que siguieron al accidente, un audio con la voz de Olcese comenzó a circular por WhatsApp. En ese mensaje, el joven describió lo que había pasado con sus propias palabras. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, relató, según informó El día de Escobar.

El audio también contiene otros detalles sobre los minutos previos al siniestro: según contó el propio conductor, venían de un cumpleaños, reconoció que “estaba medio escabio” y agregó que “había fumado un par de porros” antes de ponerse al volante y acelerar.

Personal de Policía Científica se hizo presente en el lugar y realizó las pericias correspondientes. Luego, agentes policiales trasladaron el vehículo a la Subcomisaría de Loma Verde, donde se instruyó un sumario por el delito de “lesiones culposas”.