Explotaron dos petroleros en el estrecho de Ormuz

Por otro lado, la nota también consigna que, en el mismo contexto de tensión en puntos neurálgicos para el transporte energético, hombres armados se apoderaron de otra embarcación frente a las costas de Yemen, lo que encendió alarmas sobre la seguridad en la desembocadura del Mar Rojo, el otro gran cuello de botella estratégico para los envíos de crudo en Oriente Medio. Cabe recordar que el Comando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) se limitó a desmentir la versión de los Guardianes de la Revolución mediante su cuenta en X, sin ofrecer detalles adicionales sobre los motivos de su calificación de "falsa" ni sobre los hechos que ellos mismos constataban en la zona.