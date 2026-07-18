Explotaron dos petroleros en el estrecho de Ormuz
Los Guardianes de la Revolución atribuyen el siniestro a minas y maniobras de inteligencia de EE.UU., pero el Comando estadounidense para Oriente Medio desmintió categóricamente la versión iraní.
Los Guardianes de la Revolución, el ala ideológica del ejército iraní, informaron el sábado que dos buques tanque "estallaron y ardieron en llamas" al intentar cruzar un campo de minas ubicado al sur del estrecho de Ormuz, presuntamente tras ser engañados por servicios de inteligencia estadounidenses. El comunicado, difundido por la agencia oficial Irna en Telegram, no especificó la bandera de las naves ni posibles víctimas.
Poco después, el Comando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) calificó la información como "falsa" en su cuenta de X, sin aportar mayores precisiones. Paralelamente, efectivos estadounidenses abordaron un petrolero cerca del estrecho, mientras fuentes iraníes agregaron que cuatro embarcaciones "infractoras" fueron interceptadas con misiles y drones. Además, la Guardia Revolucionaria advirtió que no se comercializará hidrocarburo desde la región mientras persista la "agresión" de EE.UU.
En paralelo a estos hechos, fuentes iraníes citadas por la televisión estatal ampliaron que, en las últimas horas, cuatro buques "infractores" —respaldados según Teherán por el ejército estadounidense— intentaron franquear el estrecho de Ormuz, y que los cuatro fueron detenidos "en el acto" mediante una operación combinada que involucró lanzamiento de misiles y drones. La Guardia Revolucionaria, siempre según la misma fuente, lanzó además una advertencia contundente: mientras no cese la "agresión" de Estados Unidos, Irán no autorizará el tránsito comercial de "una sola gota de petróleo y gas" desde toda la región del Golfo.
Por otro lado, la nota también consigna que, en el mismo contexto de tensión en puntos neurálgicos para el transporte energético, hombres armados se apoderaron de otra embarcación frente a las costas de Yemen, lo que encendió alarmas sobre la seguridad en la desembocadura del Mar Rojo, el otro gran cuello de botella estratégico para los envíos de crudo en Oriente Medio. Cabe recordar que el Comando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) se limitó a desmentir la versión de los Guardianes de la Revolución mediante su cuenta en X, sin ofrecer detalles adicionales sobre los motivos de su calificación de "falsa" ni sobre los hechos que ellos mismos constataban en la zona.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario