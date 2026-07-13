Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y volvió a cerrarse el estrecho de Ormuz

“El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región”, informaron desde Teherán.

Esa decisión llegó como respuesta a los bombardeos de Estados Unidos, que responsabilizó previamente a Teherán por ataques contra un buque comercial en la zona.

En las últimas horas, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos informaron que fueron alcanzados por ataques aéreos. En Qatar también se registraron explosiones, mientras que Jordania aseguró que tres misiles iraníes impactaron en su territorio, aunque sin provocar víctimas ni daños materiales.

Desde la Guardia Revolucionaria también afirmaron haber atacado instalaciones de apoyo logístico utilizadas por portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, en Omán. Sin embargo, esa información no fue confirmada por fuentes independientes.

En paralelo, medios iraníes reportaron explosiones en distintas regiones del sur del país, entre ellas Bandar Abás, Sirik, la isla de Qeshm y la provincia de Juzestán. Además, informaron la muerte de un soldado iraní en la ciudad de Jask.