Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y volvió a cerrarse el estrecho de Ormuz
Los objetivos iraníes fueron en Qatar, Kuwait, Jordania y Bahrein y advirtieron que dejarán de cumplir el acuerdo de paz.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar en las últimas horas con una nueva serie de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, mientras Teherán respondió con ataques contra países del Golfo y reiteró el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.
Los nuevos ataques del Ejército de Estados Unidos se iniciaron a las 17:00 (hora de Washington). Según informó el Mando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom) a través de un mensaje publicado en la red social X, fueron cerca de 140 bombardeos. Más tarde, Donald Trump afirmó que su país golpeó “muy duro” a Irán.
De acuerdo con el comunicado, la ofensiva estadounidense tuvo como objetivo impedir que Irán “ataque a las tripulaciones civiles y a los buques comerciales” que navegan por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.
Por su parte, el Gobierno iraní sostuvo que los recientes bombardeos estadounidenses "dejaron sin efecto" los esfuerzos diplomáticos que se habían iniciado para intentar reducir la tensión entre ambos países.
Irán bombardeó a países aliados de Estados Unidos
La nueva ofensiva estadounidense se produjo luego de que Irán lanzara misiles y drones contra varios países vecinos del Golfo y anunciara el cierre del estrecho de Ormuz.
“El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región”, informaron desde Teherán.
Esa decisión llegó como respuesta a los bombardeos de Estados Unidos, que responsabilizó previamente a Teherán por ataques contra un buque comercial en la zona.
En las últimas horas, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos informaron que fueron alcanzados por ataques aéreos. En Qatar también se registraron explosiones, mientras que Jordania aseguró que tres misiles iraníes impactaron en su territorio, aunque sin provocar víctimas ni daños materiales.
Desde la Guardia Revolucionaria también afirmaron haber atacado instalaciones de apoyo logístico utilizadas por portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, en Omán. Sin embargo, esa información no fue confirmada por fuentes independientes.
En paralelo, medios iraníes reportaron explosiones en distintas regiones del sur del país, entre ellas Bandar Abás, Sirik, la isla de Qeshm y la provincia de Juzestán. Además, informaron la muerte de un soldado iraní en la ciudad de Jask.
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