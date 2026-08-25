El Gobierno se despega de Fernando Cerimedo, pero admite sus 13 ingresos a la Casa Rosada

Y no se trató simplemente de una visita aislada. Entre los funcionarios que aparecen autorizando sus ingresos figuran el entonces secretario del Interior, Lisandro Catalán; Guillermo Francos; “Menem”, según consta en la planilla oficial; y Santiago Caputo.

La Casa Rosada, por ahora, sostiene que esas visitas no significaron un reencuentro entre Cerimedo y Milei. Pero la pregunta política queda instalada: si el vínculo había terminado, ¿qué hacía entrando una y otra vez a la sede del Gobierno?

Del hombre de confianza de la campaña a un nombre incómodo

Cerimedo no fue un desconocido para La Libertad Avanza. Durante la campaña presidencial de 2023 tuvo un papel dentro del armado comunicacional que acompañó a Milei y quedó identificado como uno de los estrategas vinculados al espacio libertario.

Su nombre volvió al centro de la escena después de su detención en Bolivia, donde enfrenta una investigación por el presunto intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller. El caso derivó en una fuerte repercusión política por los vínculos que Cerimedo mantuvo con dirigentes de distintos sectores. En ese contexto, Milei también había intentado marcar distancia. Ahora, el Gobierno volvió a utilizar la misma estrategia: separar al Presidente de su exasesor, pero reconocer que el consultor siguió circulando por la Casa Rosada.