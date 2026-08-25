El Gobierno se despega de Fernando Cerimedo, pero admite sus 13 ingresos a la Casa Rosada
El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que Javier Milei no tiene relación con el consultor desde 2023, aunque admitió que pisó Casa Rosada en 2024.
El Gobierno de Javier Milei salió este martes a tomar distancia de Fernando Cerimedo, el consultor que tuvo un papel destacado en la campaña presidencial de La Libertad Avanza y que actualmente se encuentra detenido en Bolivia.
Pero, en el intento de despegar al Presidente, la explicación oficial dejó expuesta otra parte del vínculo: Cerimedo siguió entrando a la Casa Rosada durante 2024.
El encargado de fijar la posición oficial fue el vocero presidencial Adrián Ravier, quien aseguró que “Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023”. Sin embargo, ante las preguntas por los registros de acceso a Balcarce 50, reconoció que hubo ingresos posteriores. Según Ravier, “ha habido algunos ingresos en la primera mitad de 2024”, aunque aclaró inmediatamente que esas visitas “no han sido con el Presidente”.
La precisión del funcionario buscó cerrar la puerta a cualquier vínculo actual entre Milei y el consultor. El problema es que los registros oficiales de la propia Casa Rosada cuentan otra historia: Cerimedo acumuló 13 ingresos a la sede de Gobierno desde el comienzo de la gestión libertaria, con visitas registradas hasta junio de 2024.
La contradicción que incomoda al Gobierno
La primera visita registrada ocurrió pocos días después de la asunción de Milei, el 11 de diciembre de 2023. Después hubo nuevos ingresos durante enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2024. Es decir, mientras el Gobierno sostiene que el vínculo entre Milei y Cerimedo quedó atrás en 2023, el consultor continuó teniendo acceso a uno de los edificios centrales del Poder Ejecutivo durante varios meses de la nueva administración.
Y no se trató simplemente de una visita aislada. Entre los funcionarios que aparecen autorizando sus ingresos figuran el entonces secretario del Interior, Lisandro Catalán; Guillermo Francos; “Menem”, según consta en la planilla oficial; y Santiago Caputo.
La Casa Rosada, por ahora, sostiene que esas visitas no significaron un reencuentro entre Cerimedo y Milei. Pero la pregunta política queda instalada: si el vínculo había terminado, ¿qué hacía entrando una y otra vez a la sede del Gobierno?
Del hombre de confianza de la campaña a un nombre incómodo
Cerimedo no fue un desconocido para La Libertad Avanza. Durante la campaña presidencial de 2023 tuvo un papel dentro del armado comunicacional que acompañó a Milei y quedó identificado como uno de los estrategas vinculados al espacio libertario.
Su nombre volvió al centro de la escena después de su detención en Bolivia, donde enfrenta una investigación por el presunto intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller. El caso derivó en una fuerte repercusión política por los vínculos que Cerimedo mantuvo con dirigentes de distintos sectores. En ese contexto, Milei también había intentado marcar distancia. Ahora, el Gobierno volvió a utilizar la misma estrategia: separar al Presidente de su exasesor, pero reconocer que el consultor siguió circulando por la Casa Rosada.
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