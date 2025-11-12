Filtran mail de Jeffrey Epstein en el que asegura que Donald Trump "pasó horas" en su casa con una víctima
Los mensajes fueron difundidos por el Partido Demócrata y revelan una presunta comunicación entre el delincuente sexual y su pareja donde hacen mención al presidente estadounidense.
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles una serie de mails en los que el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein menciona al presidente Donald Trump y asegura que el mandatario “pasó horas” en su casa con una de las víctimas de abuso y tráfico sexual.
"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump", se lee en el mail atribuido a Epstein que figura como enviado el 2 de abril de 2011 por la tarde. "(La víctima) pasó horas en mi casa con él”, agrega colocando la primera palabra de la oración en mayúsculas. “Él no ha sido mencionado ni una sola vez”, cierra el mail que tiene como destinataria a su pareja, Ghislaine Maxwell.
Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión como cómplice de Esptein, le respondió varias horas después con una frase escueta: "He estado pensando en eso... ".
El segundo mail dado a conocer fue entre Epstein y el periodista Michael Wolff y se produjo en diciembre de 2015, durante las primarias presidenciales republicanas, según publica el diario El País.
Wolff advirtió a Epstein sobre el contenido de una entrevista televisiva que iban a realizarle a Trump: "Escuché que CNN planea preguntarle a Trump esta noche sobre su relación con usted", le escribió el periodista.
Ante esto, Epstein respondió: "Si tuviéramos que elaborar una respuesta para él, ¿cuál creés que debería ser?". Al día siguiente, el periodista le sugirió: “Creo que deberías dejar que se ahorque solo".
"Si dice que no ha estado en el avión o en la casa, entonces eso te dará una valiosa moneda política y de relaciones públicas”, amplió el autor haciendo referencia a los posibles beneficios que obtendría Jeffrey.
El tercer mail pertenece a enero de 2019, meses antes de que Epstein se suicidara en una celda de máxima seguridad mientras esperaba el juicio, acusado principalmente de operar una red de tráfico sexual de menores, con cargos federales por conspiración y abuso sexual sistemático.
En ese segundo mensaje, Epstein sugiere que el presidente Trump sabía sobre lo que ocurría: “Por supuesto que sabía sobre las chicas, dado que le dijo a Ghislaine que parara”, le escribió entonces a Wolff.
Los tres mails publicados por los demócratas formarían parte de un lote de más de 23.000 documentos que recibió el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en respuesta a un pedido judicial.
Trump negó reiteradas veces cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo. Luego de la difusión de estos nuevos mensajes, la Casa Blanca no hizo comentarios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario