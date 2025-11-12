Filtran mail de Jeffrey Epstein en el que asegura que Donald Trump "pasó horas" en su casa con una víctima

Ante esto, Epstein respondió: "Si tuviéramos que elaborar una respuesta para él, ¿cuál creés que debería ser?". Al día siguiente, el periodista le sugirió: “Creo que deberías dejar que se ahorque solo".

Jeffrey Epstein

"Si dice que no ha estado en el avión o en la casa, entonces eso te dará una valiosa moneda política y de relaciones públicas”, amplió el autor haciendo referencia a los posibles beneficios que obtendría Jeffrey.

El tercer mail pertenece a enero de 2019, meses antes de que Epstein se suicidara en una celda de máxima seguridad mientras esperaba el juicio, acusado principalmente de operar una red de tráfico sexual de menores, con cargos federales por conspiración y abuso sexual sistemático.

En ese segundo mensaje, Epstein sugiere que el presidente Trump sabía sobre lo que ocurría: “Por supuesto que sabía sobre las chicas, dado que le dijo a Ghislaine que parara”, le escribió entonces a Wolff.

Los tres mails publicados por los demócratas formarían parte de un lote de más de 23.000 documentos que recibió el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en respuesta a un pedido judicial.

Trump negó reiteradas veces cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo. Luego de la difusión de estos nuevos mensajes, la Casa Blanca no hizo comentarios.