Francia: renunció el primer ministro de Emmanuel Macron a un día de presentar a su Gabinete

"En última instancia, la cuestión ahora es cómo cada uno da un paso, un gesto y más que un gesto, sin renegar de sus propias convicciones, para hacer avanzar al país. No puede ser tan binario como estar a favor de la reforma de las pensiones o en contra, sino más bien cómo la mejoramos", aseguró.

Lecornu es hombre de Macron desde 2017 y supo ocupar el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas. A fines de septiembre explicó en una entrevista con el periódico Le Parisien que no tenía pensado introducir un impuesto a la riqueza o suspender la reforma de las pensiones, dos maniobras que los partidos de izquierda rechazaron de plano.

Lo que es más, la dimisión de Lecornu dejó en ascuas al Presidente: "Emmanuel Macron debe dimitir o marcharse tras votación en las asambleas. El pueblo es dueño de sí mismo. De una forma u otra, volverá a ser convocado", espetó Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda Francia Insumisa.

Por su parte Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, sumó sus dudas a la crisis: "Esto plantea una pregunta para el presidente de la República: ¿puede seguir resistiendo la disolución de la legislatura? Hemos llegado al final del camino".