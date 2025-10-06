Francia: renunció el primer ministro de Emmanuel Macron a un día de presentar a su Gabinete
El Gobierno de Emmanuel Macron atraviesa su enésima crisis política, ahora con la dimisión de un actor de primera línea, que estuvo menos de un mes en el cargo.
Francia amaneció sin primer ministro este lunes debido a la dimisión de Sébastien Lecornu, que duró apenas un mes en el cargo. La renuncia del ahora exfuncionario dejó al Gobierno del presidente Emmanuel Macron en su enésima crisis política.
Tras haber aceptado el nombramiento el 9 de septiembre de 2025, Lecornu duró apenas 27 días como premier de Francia, y dio el portazo a menos de 24 horas de presentar a su Gabinete, informó el sitio France24.
Se trata del cuatro Primer Ministro que deja a Emmanuel Macron desde junio de 2024, cuando el mandatario disolvió la Asamblea Nacional tras unas elecciones en las que el partido de derecha Agrupación Nacional había ganado 123 bancas en el órgano legislativo, un récord histórico.
En su mensaje de salida Lecornu afirmó que no estaban dadas las "condiciones" para aprobar el presupuesto de 2026, según deslizó, por mezquindades partidarias.
"En última instancia, la cuestión ahora es cómo cada uno da un paso, un gesto y más que un gesto, sin renegar de sus propias convicciones, para hacer avanzar al país. No puede ser tan binario como estar a favor de la reforma de las pensiones o en contra, sino más bien cómo la mejoramos", aseguró.
Lecornu es hombre de Macron desde 2017 y supo ocupar el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas. A fines de septiembre explicó en una entrevista con el periódico Le Parisien que no tenía pensado introducir un impuesto a la riqueza o suspender la reforma de las pensiones, dos maniobras que los partidos de izquierda rechazaron de plano.
Lo que es más, la dimisión de Lecornu dejó en ascuas al Presidente: "Emmanuel Macron debe dimitir o marcharse tras votación en las asambleas. El pueblo es dueño de sí mismo. De una forma u otra, volverá a ser convocado", espetó Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda Francia Insumisa.
Por su parte Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, sumó sus dudas a la crisis: "Esto plantea una pregunta para el presidente de la República: ¿puede seguir resistiendo la disolución de la legislatura? Hemos llegado al final del camino".
