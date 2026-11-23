Gisèle Pelicot denunció que una editorial difundió fotos suyas desnuda para promocionar un libro
La mujer francesa, que sufrió abusos por parte de su exmarido y 49 hombres, anunció acciones judiciales contra el sello Tinbad y la autora de la obra.
Gisèle Pelicot expresó este lunes estar "en shock" y nuevamente "humillada" por la utilización sin su consentimiento de imágenes suyas desnuda para promocionar un ensayo crítico sobre el fenómeno de la dominación en Francia.
"Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales", declaró a BFMTV, y remarcó: "Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario".
De acuerdo con lo difundido por el semanario satírico Le Canard Enchaîné, la pequeña editorial francesa Tinbad envió a distintos medios de comunicación fotos y videos de Pelicot realizados por su exmarido para promocionar el ensayo "Emprises, les impasses d'une success story", escrito por la psicoanalista Sabine Prokhoris.
La respuesta de la editorial y la autora
En un comunicado publicado en su página web, Tinbad pidió disculpas, lamentó una "comunicación desafortunada" y sostuvo que no envió a la prensa "ninguna imagen de violación, ni video de carácter pornográfico", aunque no desmintió el envío de fotografías de Pelicot desnuda.
Por su parte, Sabine Prokhoris remitió a un comunicado en el que señaló la "responsabilidad absoluta" de su editor en la comunicación "inadecuada" alrededor de su libro, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de noviembre, y aseguró que el eje de la obra no es el caso Pelicot sino una mirada crítica sobre la noción de control, aunque Le Canard Enchaîné indicó que el texto busca presentar a la víctima como una "exhibicionista" que engañó a la justicia y a los medios.
Las acciones legales anunciadas por su defensa
Pelicot calificó la iniciativa como "una nueva forma de violencia", manifestó sentirse "humillada, expuesta y herida" pese a haber atravesado el juicio de 2024 en Aviñón, donde su exesposo fue condenado a 20 años de prisión y 49 hombres recibieron penas de entre tres y 15 años de cárcel por los abusos cometidos entre 2011 y 2020, y adelantó que impulsará "todos los procedimientos necesarios contra la editorial Tinbad y la autora de esta obra".
Su abogado, Christophe Bigot, detalló que presentará dos denuncias: una por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento con fines exclusivamente comerciales y otra vinculada a la publicación de un libro que cuestiona su condición de víctima, al tiempo que señaló que Pelicot se encuentra "devastada" y calificó lo ocurrido como una vulneración de la ley y de los principios éticos y morales.
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