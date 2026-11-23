Las acciones legales anunciadas por su defensa

Pelicot calificó la iniciativa como "una nueva forma de violencia", manifestó sentirse "humillada, expuesta y herida" pese a haber atravesado el juicio de 2024 en Aviñón, donde su exesposo fue condenado a 20 años de prisión y 49 hombres recibieron penas de entre tres y 15 años de cárcel por los abusos cometidos entre 2011 y 2020, y adelantó que impulsará "todos los procedimientos necesarios contra la editorial Tinbad y la autora de esta obra".

Su abogado, Christophe Bigot, detalló que presentará dos denuncias: una por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento con fines exclusivamente comerciales y otra vinculada a la publicación de un libro que cuestiona su condición de víctima, al tiempo que señaló que Pelicot se encuentra "devastada" y calificó lo ocurrido como una vulneración de la ley y de los principios éticos y morales.