Turista murió en Bariloche tras arrojarse por una cascada pensando que era un tobogán

"Ayer lunes 26 de enero, a las 19:24 horas, se recibió una denuncia por un accidente ocurrido en la Cascada Frey, al final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas", informaron las fuentes.

"Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales", detallaron.

Lo que siguió fue un operativo en el que intervino desde la Justicia de Río Negro y personal de Gendarmería y del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) hasta un operador lacustre que trabaja en la zona y accedió a trasladar a familiares de la mujer.

"Cerca de las 5 de la madrugada de hoy terminó el operativo con el retiro del cuerpo, autorizado por Fiscalía provincial. El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local", precisaron fuentes oficiales.

Dada la cantidad de turistas que visitan cada año los parques nacionales alrededor de Bariloche y en otras áreas de la Cordillera de los Andes, las autoridades del Nahuel Huapi remarcaron lo temerario de la conducta de algunos visitantes a la Cascada Frey y otros espacios de recreación.

"En ese sector muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad. Cabe destacar que en esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten", señalaron.