Insólito: dio 1.96 en el test de alcoholemia y se escapó con la moto
La increíble situación fue captada por las cámaras de C5N, donde Mariano Onega estaba cubriendo el control de alcoholemia en la Av. 9 de Julio.
Pasada la celebración por el Año Nuevo, se intensificaron los controles de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, las cámaras de C5N se presentaron en la Av. 9 de Julio, donde se lleva a cabo un gran operativo en la tarde de este jueves 1 de enero.
Fue allí donde se dio una insólita situación pasadas las 15 horas: un motociclista de origen brasileño dio positivo en el test de alcoholemia con 1.96 y, sin que nadie se diera cuenta, tomó su moto y se dio a la fuga. Ahora, es intensamente buscado por la Policía, luego del aviso de personal de tránsito porteño.
El hecho fue relatado en vivo y en directo por Mariano Onega, el periodista que se encontraba en el lugar cuando sucedió el increíble episodio.
La insólitas excusas de los conductores ante el control de alcoholemia positivo en CABA
La Ciudad hizo más de 5.000 testeos entre la noche del 31 de diciembre y la mañana del 1 de enero lapso en el cual unos 38 conductores dieron positivo y se les retuvo la licencia de conducir. La tasa de positividad bajó al 0,77% contra 0,97% de promedio anual.
En más de 30 controles se registraron 12 casos de conductores con dosaje mayor a 1 g/l (se los inhabilita para manejar entre 4 meses y 2 años) y 26 con dosaje entre 0,5 g/l y 0.99 g/l (inhabilitación entre 2 y 4 meses). En total se retuvieron 41 licencias. El dosaje de alcoholemia más elevado fue en un conductor con 2,62 g/l de alcohol en sangre.
Los controles de alcoholemia buscan reducir los incidentes fatales, porque 1 de cada 5 muertes está relacionada con el consumo de alcohol al volante. Durante 2025, los Agentes de la Dirección de Tránsito llevaron adelante más de 490 mil controles de alcoholemia. La realización de los test permitió reducir progresivamente la tasa de positivos: 1,76% en 2020, 1,67% en 2021, 1,52% en 2022, 1,20% en 2023, 1,16% en 2024 y 0,97% en 2025.
A las personas que dan positivo en un control se les retira la licencia por un mínimo de dos meses y, para recuperarla, deben hacer un taller de seguridad vial. También se les labra una multa. Hoy en la Ciudad los límites son 0,5 g/l para conductores de autos particulares; 0,2 g/l para motociclistas y 0,5 g/l para su acompañante, y 0,0 g/l para principiantes y conductores profesionales.
Mirá las excusas de los conductores:
