Donald Trump deslizó que Estados Unidos tiene "un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"
El Presidente de los Estados Unidos aseguró que "un pacto que permitirá recuperar a los rehenes" que Hamas secuestró de Israel y mantiene en Gaza.
Casi dos años después de la incursión de militantes de Hamas en el sur de Israel, que incluyó el asesinato de 1200 personas y el secuestro de 251 rehenes y dio pie a una ofensiva del gobierno israelí que devino en el genocidio de la población palestina en la Franja de Gaza, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que cree estar "cerca de un acuerdo para terminar con la guerra" en esa zona.
"Creo que tenemos -quizás- un acuerdo en Gaza, que estamos cerca de cerrar un acuerdo en Gaza. Creo que es un acuerdo que liberará a los rehenes, que terminará con la guerra, que traerá paz", expresó Donald Trump frente a los medios apostados en el jardín de la Casa Blanca, en Washington DC.
Esta semana el mandatario fue el anfitrión de la 80a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde ocurrieron momentos decisivos en la diplomacia mundial, como el desaire al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien quedó hablando ante un auditorio vacío este viernes porque los delegados de los demás países se retiraron al comienzo de su discurso.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, que depende de la ONU, estableció hace apenas 10 días que las operaciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza corresponden a maniobras de genocidio por parte del país gobernado por Benjamin Netanyahu.
"Los acontecimientos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 no se han producido de forma aislada. Fueron precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exigía la expulsión de la población palestina de sus tierras y su reemplazo", estableció Navi Pillay, titular de la Comisión.
Algunas semanas antes la ONU había declarado el estado de hambruna en la Franja de Gaza, donde la población palestina permanece aislada del mundo sin poder recibir ayuda humanitaria a pesar de que la comunidad internacional acercó por mar cargamentos de alimentos y otros elementos esenciales para la vida.
Ee regreso en la Casa Blanca tras su participación en la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que "reconocer el Estado de Palestina es recompensar a Hamás", Donald Trump redobló su apoyo a Israel y a Benjamin Netanyahu.
Al día de la fecha Hamas todavía mantiene como rehenes a 48 personas, de las cuales al menos 25 fueron dadas por muertas por las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel.
Se calcula que cerca de 65 mil gazatíes, la mayoría de ellos mujeres y niños, murieron en tierra palestina por la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023.
