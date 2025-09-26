Donald Trump deslizó que Estados Unidos tiene "un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

"Los acontecimientos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 no se han producido de forma aislada. Fueron precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exigía la expulsión de la población palestina de sus tierras y su reemplazo", estableció Navi Pillay, titular de la Comisión.

Algunas semanas antes la ONU había declarado el estado de hambruna en la Franja de Gaza, donde la población palestina permanece aislada del mundo sin poder recibir ayuda humanitaria a pesar de que la comunidad internacional acercó por mar cargamentos de alimentos y otros elementos esenciales para la vida.

Ee regreso en la Casa Blanca tras su participación en la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que "reconocer el Estado de Palestina es recompensar a Hamás", Donald Trump redobló su apoyo a Israel y a Benjamin Netanyahu.

Al día de la fecha Hamas todavía mantiene como rehenes a 48 personas, de las cuales al menos 25 fueron dadas por muertas por las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel.

Se calcula que cerca de 65 mil gazatíes, la mayoría de ellos mujeres y niños, murieron en tierra palestina por la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023.