Hezbolá aceptó una propuesta de Estados Unidos para avanzar hacia una tregua con Israel

El anuncio se produjo después de un fin de semana marcado por nuevos enfrentamientos. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron la toma del castillo de Beaufort, una posición estratégica ubicada al norte del río Litani, mientras que el gobierno israelí autorizó nuevos bombardeos sobre sectores de Beirut.

Por su parte, el diputado de Hezbolá Hassan Fadlallah ratificó el respaldo de la organización a un alto el fuego integral en territorio libanés, aunque aclaró que la retirada de las tropas israelíes sigue siendo una condición central para alcanzar un acuerdo definitivo.

"Observaremos si realmente se produce un cese de las hostilidades en los próximos días", afirmó y dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia una negociación más amplia si se cumplen los compromisos asumidos por ambas partes.

La evolución del acuerdo será seguida de cerca por Estados Unidos, que busca llegar con avances concretos a la próxima ronda de conversaciones entre representantes de Israel y el Líbano. Mientras tanto, la continuidad de la tregua dependerá del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos y de la situación militar sobre el terreno.