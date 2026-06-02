Hezbolá aceptó una propuesta de Estados Unidos para avanzar hacia una tregua con Israel
La iniciativa impulsada por Washington busca reducir la tensión en la frontera y abrir una nueva instancia de negociación entre las partes.
El grupo Hezbolá aceptó una propuesta impulsada por Estados Unidos para avanzar hacia un cese mutuo de hostilidades con Israel, en un intento por contener la escalada militar que se intensificó durante las últimas semanas en la frontera entre ambos países.
La información fue confirmada este lunes por la embajada del Líbano en Washington a través de un comunicado que posteriormente fue replicado por la presidencia libanesa. El entendimiento contempla una serie de compromisos recíprocos destinados a reducir la tensión y generar condiciones para una eventual negociación más amplia.
Según el esquema promovido por la administración norteamericana, Israel deberá abstenerse de realizar ataques sobre los suburbios del sur de Beirut, considerados uno de los principales bastiones políticos y militares de Hezbolá. A cambio, la organización respaldada por Irán suspenderá sus operaciones contra territorio israelí.
La iniciativa comenzó a tomar forma luego de que Donald Trump asegurara en su red social Truth Social que existía un principio de acuerdo para disminuir las hostilidades. En las negociaciones también tuvo un rol destacado el secretario de Estado, Marco Rubio, quien mantuvo contactos con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Desde Washington sostienen que el objetivo es evitar una ampliación del conflicto y generar un marco que permita avanzar hacia una desescalada gradual de la violencia en la región.
El anuncio se produjo después de un fin de semana marcado por nuevos enfrentamientos. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron la toma del castillo de Beaufort, una posición estratégica ubicada al norte del río Litani, mientras que el gobierno israelí autorizó nuevos bombardeos sobre sectores de Beirut.
Por su parte, el diputado de Hezbolá Hassan Fadlallah ratificó el respaldo de la organización a un alto el fuego integral en territorio libanés, aunque aclaró que la retirada de las tropas israelíes sigue siendo una condición central para alcanzar un acuerdo definitivo.
"Observaremos si realmente se produce un cese de las hostilidades en los próximos días", afirmó y dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia una negociación más amplia si se cumplen los compromisos asumidos por ambas partes.
La evolución del acuerdo será seguida de cerca por Estados Unidos, que busca llegar con avances concretos a la próxima ronda de conversaciones entre representantes de Israel y el Líbano. Mientras tanto, la continuidad de la tregua dependerá del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos y de la situación militar sobre el terreno.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario