México: invasión récord de sargazo forzó a cerrar playas en Cancún, Tulum y Playa del Carmen
El Caribe mexicano quedó en la difícil posición de poner en riesgo su temporada de turismo debido al avance de cientos de miles de toneladas de algas marinas.
El Gobierno federal de México dispuso esta semana el cierre de varias playas de la costa sobre el Caribe ante la acumulación excesiva de sargazo, un tipo de algas marinas que anulan toda posibilidad de explotación turística del territorio.
Mientras las autoridades del Estado de Quintana Roo, en el sur de México, prevén la llegada de más de 119.000 toneladas de sargazo antes de que termine el año, los funcionarios locales expresaron su preocupación por cómo afectará el escenario al turismo de destinos mundialmente famosos como Cancún, Plata del Carmen y Tulum.
"La caída turística es gravísima", afirmó Eugenio Barbachano, concejal de Tulum, en declaraciones reproducidas este martes por el diario La Nación.
Barbachano sostuvo que "la temporada baja no solo es baja, es una temporada crítica", para la economía en las localidades de la llamada Riviera Maya, ubicada sobre el Caribe en la Península de Yucatán.
Justamente por la ubicación de la península es que cada año sucede en primavera el desembarco de toneladas de sargazo, que son algas marinas que apenas quedan depositadas en la orilla se pudren al sol y generan un olor nauseabundo, parecido al de huevos podridos, que producen picazión y lesiones cutáneas.
Para hacer frente al escenario miles de trabajadores locales se dan a la tarea de recoger el sargazo con palas y baldes, pero cada día llegan más bancos de algas que el mar deposita en la orilla.
En trabajo es insalubre y el beneficio es escaso, pero dejar las algas en la playa sólo contribuye a la disminución de biodiversidad en el mar porque bloquean la luz solar en el agua.
El Estado de Quintana Roo dedica U$S2000 millones al año, el 11% de su PBI, al retiro de sargazo.
Algunas de las causas para este fenómeno son el aumento de las temperaturas mínimas, las corrientes marinas, la calidad de nutrientes en el suelo y las largas jornadas con luz solar.
Todo favorece a una situación drástica para el turismo en uno de los destinos más famosos de México.
"Siendo Quintana Roo un estado que vende playas, mar azul y actividades acuáticas nadie quiere el sargazo, es una afectación", señaló Carlos Solís, proveedor local de servicios turísticos.
Para junio de 2026 el 92,5% de las playas de Quintana Roo registraban un nivel "excesivo" de sargazo, lo que llevó a la gobernadora Mara Lezama a declarar una alerta roja.
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