Horror en Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y los encontraron muertos tres días después
Andrés Morosini era buscado desde el miércoles pasado cuando irrumpió por la fuerza en la casa de su expareja y se llevó a los hijos que tenían en común.
Andrés Morosini y sus dos pequeños hijos eran intensamente buscados desde el miércoles pasado por las autoridades en Uruguay, luego de que el hombre de 28 años irrumpiera violentamente en la casa de su ex pareja y se llevara a los chicos por la fuerza.
La búsqueda llegó a su fin este viernes de la peor manera cuando hallaron los tres cuerpos en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Young en el país vecino. Los cuerpos fueron encontrados dentro del auto, que estaba a tres metros de profundidad.
Morosini había secuestrado a Alfonsina de 2 años y a Francisco de 6 tras irrumpir violentamente en la casa de Micaela Ramos, su ex pareja y madre de los chicos, en la ciudad uruguaya de Mercedes.
La mujer denunció de inmediato el secuestro a la Policía y usó sus redes sociales para difundir la imagen de los niños y el auto en el que Morosini se movía. Según reportaba, los menores estaban descalzos y el padre se los había llevado en un auto rojo de marca BYD.
El Ministerio del Interior uruguayo había solicitado a la población que colabore con la búsqueda de los niños. También se había librado una alerta de Interpol para la captura de Morosini.
Ramos publicó un video donde pedía ayuda desesperadamente. “Estoy desesperada, necesito ayuda de la gente que se movilice conmigo. Por favor, ayúdenme, me estoy muriendo, por favor”, rogaba.
Según un medio local, Morosini era jockey, trabajaba como obrero de la construcción y vivía en un complejo de viviendas llamado Jardines del Hipódromo. Tenía antecedentes penales, por lo que debía cumplir con medidas cautelares. Además, tenía una orden de prohibición de acercamiento de Ramos por violencia de género.
Antes del secuestro del miércoles, Morosini ya había intentado en reiteradas oportunidades ir a la casa de su ex para llevarse a los niños, pero no lo había logrado debido a que ni ellos ni Ramos se encontraban en el lugar.
Ramos y Morosini fueron pareja durante varios años y habían convivido en una casa de Mercedes hasta que varios episodios de violencia de género llevaron a la mujer a denunciarlo y separarse.
