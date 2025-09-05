Horror en Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y los encontraron muertos tres días después

El Ministerio del Interior uruguayo había solicitado a la población que colabore con la búsqueda de los niños. También se había librado una alerta de Interpol para la captura de Morosini.

Ramos publicó un video donde pedía ayuda desesperadamente. “Estoy desesperada, necesito ayuda de la gente que se movilice conmigo. Por favor, ayúdenme, me estoy muriendo, por favor”, rogaba.

morosini 2

Según un medio local, Morosini era jockey, trabajaba como obrero de la construcción y vivía en un complejo de viviendas llamado Jardines del Hipódromo. Tenía antecedentes penales, por lo que debía cumplir con medidas cautelares. Además, tenía una orden de prohibición de acercamiento de Ramos por violencia de género.

Antes del secuestro del miércoles, Morosini ya había intentado en reiteradas oportunidades ir a la casa de su ex para llevarse a los niños, pero no lo había logrado debido a que ni ellos ni Ramos se encontraban en el lugar.

Ramos y Morosini fueron pareja durante varios años y habían convivido en una casa de Mercedes hasta que varios episodios de violencia de género llevaron a la mujer a denunciarlo y separarse.