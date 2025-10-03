Selección Argentina vs Italia por el Mundial Sub-20 de Chile: horario, formaciones y TV

Históricamente, la Argentina es la selección más ganadora de los Mundiales Sub-20, pero lleva 18 años sin lograr el título ni alcanzar las semifinales. El equipo nacional buscará retomar su protagonismo y continuar demostrando su potencial ofensivo y solidez táctica. La participación de Sarco, junto a otros talentos emergentes, será clave para mantener el buen nivel mostrado en los primeros partidos y encarar los desafíos de la fase eliminatoria con confianza.

El duelo con Italia promete ser un partido estratégico y disputado, en el que se medirán la capacidad de ambos equipos para controlar el juego y aprovechar las oportunidades de gol, consolidando el camino de Argentina hacia una nueva edición exitosa del torneo juvenil.

Argentina vs Italia: probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

Argentina vs Italia: otros datos

Grupo D – fecha 3

Horario: 20.

20. Estadio: Elías Figueroa Brander.

Elías Figueroa Brander. Árbitro: Keylor Herrera.

Keylor Herrera. TV: Telefe y DSports.