Selección Argentina vs Italia por el Mundial Sub-20 de Chile: horario, formaciones y TV
El equipo dirigida por Diego Placente enfrentará a los italianos con la tranquilidad de haber asegurado su pase a octavos y con algunas figuras que podrían ser resguardadas.
La Selección Argentina Sub-20 se prepara para enfrentar este sábado a Italia en el Grupo D del Mundial, con un objetivo claro: asegurarse el primer puesto de la zona. El encuentro, que se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso a las 20 horas, será transmitido por DSports y Telefe, bajo la dirección arbitral del costarricense Keylor Herrera.
El equipo dirigido por Diego Placente llega con la tranquilidad de haber ganado sus dos primeros partidos: un trabajado 3-1 ante Cuba y una goleada por 4-1 frente a Australia, asegurando así su clasificación a los octavos de final. Le bastará un empate para quedarse con la primera posición del Grupo D, lo que le aseguraría un cruce más favorable en octavos y la posibilidad de mantener un ritmo competitivo sin arriesgar a sus jugadores más importantes.
La gran figura del conjunto nacional ha sido el delantero Alejo Sarco, máximo goleador del torneo junto al estadounidense Benjamín Cremaschi, con tres goles en las primeras dos fechas. De cara al partido con Italia, el DT podría preservar a algunos de sus titulares más exigidos para cuidar energías de cara a la fase eliminatoria.
Por su parte, la Azzurra llega con un debut ajustado: ganó 1-0 a Australia y luego empató 2-2 con Cuba, desaprovechando una ventaja inicial de 2-0, lo que deja dudas sobre su consistencia defensiva y capacidad de cierre en partidos complicados.
Históricamente, la Argentina es la selección más ganadora de los Mundiales Sub-20, pero lleva 18 años sin lograr el título ni alcanzar las semifinales. El equipo nacional buscará retomar su protagonismo y continuar demostrando su potencial ofensivo y solidez táctica. La participación de Sarco, junto a otros talentos emergentes, será clave para mantener el buen nivel mostrado en los primeros partidos y encarar los desafíos de la fase eliminatoria con confianza.
El duelo con Italia promete ser un partido estratégico y disputado, en el que se medirán la capacidad de ambos equipos para controlar el juego y aprovechar las oportunidades de gol, consolidando el camino de Argentina hacia una nueva edición exitosa del torneo juvenil.
Argentina vs Italia: probables formaciones
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.
- Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.
Argentina vs Italia: otros datos
- Grupo D – fecha 3
- Horario: 20.
- Estadio: Elías Figueroa Brander.
- Árbitro: Keylor Herrera.
- TV: Telefe y DSports.
